Пенсія у 2027 році: скільки років страхового стажу потрібно для виходу у 60, 63 і 65 років

З наступного року для виходу на пенсію у 60 років українцям знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу.

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В Україні поступово посилюються вимоги до тривалості страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком.

Уже з наступного року для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Надалі ця вимога зростатиме, і у 2028 році становитиме вже не менше 35 років.

Після 2028 року підвищення мінімального страхового стажу наразі не планується. Водночас невідомо, як довго діятимуть саме такі критерії.

З наступного року право на пенсію за віком визначатиметься залежно від наявного страхового стажу:

у 60 років — за наявності не менше 34 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо страховий стаж становить від 24 до 34 років;

у 65 років — за умови наявності від 15 до 24 років страхового стажу.

Особи, які не матимуть мінімально необхідних 15 років страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком. У такому разі вони матимуть право звернутися за державною соціальною допомогою, однак її призначення залежатиме від відповідності вимогам законодавства та встановленим критеріям.

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