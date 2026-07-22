Смертність учетверо перевищила народжуваність в Україні: торік цей показник був 1 до 3

Смертність зросла вперше за п’ять років.

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В Україні за перші шість місяців 2026 року народилися 73 292 дитини, водночас за цей же період зареєстрували 259 853 смерті. Таким чином, кількість померлих майже у чотири рази перевищила кількість новонароджених. До порівняння, торік цей показник був 1 до 3.

Як повідомляє Опендатабот, у порівнянні з першим півріччям 2025 року кількість новонароджених скоротилася на 16%. Якщо порівнювати з періодом напередодні повномасштабного вторгнення, народжуваність зменшилася приблизно вдвічі.

Наразі в Україні щомісяця в середньому народжується близько 12 тисяч дітей. Для порівняння, 10 років тому цей показник становив близько 32 тисяч новонароджених на місяць.

Серед новонароджених дещо переважають хлопчики — 51%, тоді як дівчатка становлять 49%.

Найбільше скорочення народжуваності фіксують у прифронтових регіонах.

Зокрема, у Донецькій області кількість новонароджених зменшилася утричі, а у Запорізькій області — на 23%.

Водночас спад спостерігається і в регіонах, які не перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Так, у Вінницькій, Львівській та Тернопільській областях кількість народжень скоротилася приблизно на 20%.

За кількістю новонароджених лідирує Київ — у столиці за пів року народилося 8 352 дитини. Це кожна дев’ята дитина в Україні.

Смертність зросла вперше за п’ять років

За перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 259 853 смерті. За даними Опендатабот, смертність цьогоріч зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом торік. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років.

Найбільше смертей зафіксували у Дніпропетровській області — 28 386 випадків. Це приблизно кожен дев’ятий померлий в Україні.

Водночас найбільше зростання смертності відбулося у Києві — на 11%. Загалом у столиці за шість місяців 2026 року зареєстрували 20 121 смерть.

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