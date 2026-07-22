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Смертность в четыре раза превысила рождаемость в Украине: в прошлом году этот показатель составлял 1 к 3

22:36, 22 июля 2026 59
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Смертность выросла впервые за пять лет.
Смертность в четыре раза превысила рождаемость в Украине: в прошлом году этот показатель составлял 1 к 3
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В Украине за первые шесть месяцев 2026 года родились 73 292 ребенка, в то же время за этот же период зарегистрировали 259 853 смерти. Таким образом, количество умерших почти в четыре раза превысило количество новорожденных. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 1 к 3.

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Как сообщает Опендатабот, по сравнению с первым полугодием 2025 года количество новорожденных сократилось на 16%. Если сравнивать с периодом накануне полномасштабного вторжения, рождаемость уменьшилась примерно вдвое.

В настоящее время в Украине ежемесячно в среднем рождается около 12 тысяч детей. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч новорожденных в месяц.

Среди новорожденных несколько преобладают мальчики — 51%, тогда как девочки составляют 49%.

Наибольшее сокращение рождаемости фиксируют в прифронтовых регионах.

В частности, в Донецкой области количество новорожденных уменьшилось втрое, а в Запорожской области — на 23%.

В то же время спад наблюдается и в регионах, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий. Так, в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях количество рождений сократилось примерно на 20%.

По количеству новорожденных лидирует Киев — в столице за полгода родились 8 352 ребенка. Это каждый девятый ребенок в Украине.

Смертность выросла впервые за пять лет

За первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали 259 853 смерти. По данным Опендатабот, смертность в этом году выросла на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это первое официальное увеличение количества умерших за последние 5 лет.

Больше всего смертей зафиксировали в Днепропетровской области — 28 386 случаев. Это примерно каждый девятый умерший в Украине.

В то же время наибольший рост смертности произошел в Киеве — на 11%. Всего в столице за шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 20 121 смерть.

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Украина

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