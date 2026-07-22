Франция первой в ЕС запрещает соцсети для подростков до 15 лет: парламент одобрил закон

Франция внедряет самые жесткие в Европе ограничения для подростков в сети.

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Французский парламент одобрил закон, запрещающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Если документ вступит в силу после проверки Конституционным советом, Франция станет первым государством Европейского Союза, которое введет такие масштабные возрастные ограничения для TikTok, Instagram, Snapchat и других платформ.

Законодательную инициативу активно поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон, назвавший ее одним из главных шагов для защиты психического здоровья детей и подростков.

После одобрения Сенатом Национальная ассамблея поддержала документ 279 голосами «за» и 81 — «против». Теперь закон должен пройти проверку Конституционным советом Франции, после чего сможет вступить в силу.

Как будет работать запрет

Реформа будет внедряться в два этапа:

с 1 сентября 2026 года детям до 15 лет будет запрещено создавать новые аккаунты в социальных сетях. Одновременно вступит в силу и запрет на использование мобильных телефонов во французских старших школах;

детям до 15 лет будет запрещено создавать новые аккаунты в социальных сетях. Одновременно вступит в силу и запрет на использование мобильных телефонов во французских старших школах; с января 2027 года ограничения распространятся на уже существующие аккаунты — платформы должны будут их заблокировать.

Обязанность проверять возраст пользователей возлагается исключительно на сами цифровые платформы. Для этого во Франции будут внедрять систему возрастной верификации, которую должны пройти все пользователи. В то же время закон не предусматривает никаких штрафов для детей или их родителей.

Исключения сделаны для образовательных платформ и онлайн-энциклопедий.

Новый стандарт для Европы

Франция стала одним из лидеров европейской политики по защите детей в цифровой среде. Ранее страна приняла специальный закон о детях-инфлюенсерах, а теперь первой в ЕС вводит законодательный запрет доступа к социальным сетям для детей до 15 лет.

Это решение является частью более широкой европейской дискуссии о цифровой безопасности несовершеннолетних. Европейская комиссия уже тестирует единую систему проверки возраста пользователей, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что дети должны получать доступ к социальным сетям постепенно, в соответствии с возрастом.

После Австралии, которая первой в мире ввела аналогичные ограничения для детей до 16 лет, французский закон может стать ориентиром для других государств Европейского Союза. Инициативу по ужесточению возрастных ограничений уже поддерживают Испания, Греция и ряд других стран, выступающих за более жесткое регулирование цифровых платформ ради защиты детей.

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