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ВСП выявил нарушения в серии решений об определении места жительства детей с отцом: судью наказали

16:00, 22 июля 2026 239
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Судья Зборовского районного суда Тернопольской области Олег Иваницкий массово определял место жительства детей с отцом без надлежащей проверки обстоятельств.
ВСП выявил нарушения в серии решений об определении места жительства детей с отцом: судью наказали
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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия вынесла решение о привлечении судьи Зборовского районного суда Тернопольской области Олега Иваницкого к дисциплинарной ответственности.

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Ему объявлено строгое дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Обстоятельства дела

Основанием для дисциплинарного производства стала жалоба Христины Буртник. Заявительница обнаружила в Едином государственном реестре судебных решений ряд решений судьи Олега Иваницкого, которые, по ее мнению, свидетельствуют о систематическом фиктивном определении места жительства ребенка с отцом. Речь идет о делах № 599/1464/23, № 599/163/23, № 599/166/23, № 599/167/23 и № 599/1510/23.

По данным жалобы, решения носили искусственный характер, о чем свидетельствуют следующие ключевые нарушения:

  • судья удовлетворял иски исключительно на основании признания иска ответчицей, без проверки фактических обстоятельств дела;
  • рассмотрение большинства дел происходило без участия истца, ответчика и органа опеки и попечительства;
  • ни в одном из дел не было выяснено мнение ребенка, хотя это является обязательным элементом при решении вопросов, касающихся интересов несовершеннолетних.

Выводы Дисциплинарной палаты

Анализ материалов, проведенный Второй Дисциплинарной палатой ВСП, выявил четкую тенденцию. Из 35 исследованных дел в 31 случае иск инициировал мужчина, а решение принималось в пользу отца с определением места жительства ребенка (детей) вместе с ним. Женщины по этим делам систематически признавали иски.

Особое внимание привлекла динамика после начала полномасштабного вторжения РФ. Если в 2020 году в производстве судьи Иваницкого не было ни одного дела об определении места жительства ребенка, а в 2021 году — лишь два, то в 2022 году их уже было 19. В 17 из этих дел иски были поданы мужчинами, удовлетворены судом и завершались определением места жительства ребенка с отцом.

Дисциплинарный орган отметил, что тексты исковых заявлений и других процессуальных документов по делам являются чрезвычайно похожими, а в отдельных случаях — дословно совпадают. В материалах дел часто отсутствуют копии документов, на которые ссылался истец, в частности доказательства финансовой способности отца самостоятельно содержать ребенка. Суд не осуществлял надлежащей проверки этих обстоятельств.

Во всех делах, указанных в жалобе, мнение детей не выяснялось ни судьей, ни органами опеки и попечительства. Судья Олег Иваницкий не принимал никаких мер для его выяснения и не мотивировал отсутствие такой необходимости в решениях.

Решение Второй ДП ВСП

Оценив доказательства, представленные и полученные в рамках дисциплинарного производства, дисциплинарный орган установил наличие оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем Дисциплинарная палата не поддержала вывод дисциплинарного инспектора Натальи Дробчак с предложением об увольнении судьи с должности и решила привлечь судью Зборовского районного суда Тернопольской области Олега Иваницкого к дисциплинарной ответственности и применить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора — с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

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Публикации

ВСП выявил нарушения в серии решений об определении места жительства детей с отцом: судью наказали

Судья Зборовского районного суда Тернопольской области Олег Иваницкий массово определял место жительства детей с отцом без надлежащей проверки обстоятельств.

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