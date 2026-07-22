ДНК-тест после рождения ребенка: что предлагают изменить в правилах установления отцовства

В Украине предлагают ввести ДНК-тест после рождения ребенка и изменить правила установления отцовства, чтобы официальное подтверждение отцовства основывалось на результатах генетического исследования.

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В Украине предлагают ввести генетическое подтверждение биологического отцовства при государственной регистрации рождения ребенка. Инициатива предусматривает, что после рождения ребенка может проводиться генетическое исследование между новорожденным и мужчиной, который указывается отцом. По мнению авторов, это позволит создать прозрачный механизм установления биологического происхождения ребенка, защитить права всех сторон и уменьшить количество судебных споров в будущем.

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована соответствующая электронная петиция. Ее авторы призывают правительство разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предусматривал бы введение такой процедуры.

Что предлагается?

Отмечается, что рождение ребенка уже сопровождается проведением необходимых медицинских обследований, оформлением медицинской документации и государственной регистрацией. По мнению авторов, в эту систему может быть добавлена процедура генетического исследования, которая позволила бы официально подтверждать биологическую связь между ребенком и мужчиной, который указывается его отцом.

Предлагается, чтобы после рождения ребенка проводилось генетическое исследование образцов биологического материала новорожденного и мужчины, который указывается отцом. По результатам такого исследования матери, отцу или другим лицам, определенным законодательством, должен выдаваться официальный конфиденциальный документ с заключением о том, подтверждено ли биологическое отцовство.

Авторы подчеркивают, что инициатива не направлена на обвинение женщин или постановку под сомнение добропорядочности матерей. По их словам, ее цель — создание единой, независимой и объективной процедуры, которая не будет зависеть от личных предположений, конфликтов или уровня доверия между родителями.

По мнению инициаторов, официальное подтверждение биологического отцовства может быть важным для обеспечения права ребенка знать свое биологическое происхождение, предотвращения будущих споров относительно отцовства, защиты прав и интересов обоих родителей, недопущения ошибочного установления отцовства, уменьшения количества длительных судебных процессов, защиты наследственных и имущественных прав ребенка, а также обеспечения достоверной медицинской информации о его биологическом происхождении.

В то же время авторы петиции №41/010376-26эп подчеркивают, что внедрение такой процедуры должно сопровождаться надежными гарантиями защиты персональных и генетических данных.

Кабинет Министров просят:

разработать и подать в Верховную Раду законопроект о введении процедуры генетического подтверждения биологического отцовства при оформлении документов после рождения ребенка;

предусмотреть возможность проведения генетического исследования между новорожденным ребенком и мужчиной, который указывается его отцом;

ввести выдачу официального конфиденциального документа с результатами генетического исследования;

обеспечить проведение исследований исключительно аккредитованными и независимыми медицинскими или лабораторными учреждениями;

гарантировать защиту генетической информации и запретить ее незаконное разглашение или использование;

определить порядок действий в случаях, когда результаты генетического исследования не подтверждают биологическое отцовство лица, указанного отцом ребенка;

обеспечить, чтобы проведение генетического исследования не препятствовало своевременной государственной регистрации рождения ребенка, получению документов, медицинской помощи и реализации других его прав.

По мнению инициаторов, введение такой процедуры могло бы способствовать защите прав ребенка и обоих родителей, а также уменьшению количества конфликтов и судебных споров, связанных с установлением биологического отцовства.

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