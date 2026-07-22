ДНК-тест після народження дитини: що пропонують змінити у правилах встановлення батьківства

В Україні пропонують запровадити ДНК-тест після народження дитини та змінити правила встановлення батьківства, щоб офіційне підтвердження батьківства ґрунтувалося на результатах генетичного дослідження.

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В Україні пропонують запровадити генетичне підтвердження біологічного батьківства під час державної реєстрації народження дитини. Ініціатива передбачає, що після народження дитини може проводитися генетичне дослідження між новонародженим та чоловіком, який зазначається батьком. На думку авторів, це дозволить створити прозорий механізм встановлення біологічного походження дитини, захистити права всіх сторін та зменшити кількість судових спорів у майбутньому.

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано відповідну електронну петицію. Її автори закликають уряд розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який би передбачав запровадження такої процедури.

Що пропонується?

Зазначається, що народження дитини вже супроводжується проведенням необхідних медичних обстежень, оформленням медичної документації та державною реєстрацією. На їхню думку, до цієї системи може бути додано процедуру генетичного дослідження, яка дозволила б офіційно підтверджувати біологічний зв’язок між дитиною та чоловіком, який зазначається її батьком.

Пропонується, щоб після народження дитини проводилося генетичне дослідження зразків біологічного матеріалу новонародженого та чоловіка, який зазначається батьком. За результатами такого дослідження матері, батькові або іншим особам, визначеним законодавством, має видаватися офіційний конфіденційний документ із висновком про те, чи підтверджено біологічне батьківство.

Автори наголошують, що ініціатива не спрямована на звинувачення жінок або ставлення під сумнів доброчесності матерів. За їхніми словами, її метою є створення однакової, незалежної та об’єктивної процедури, яка не залежатиме від особистих припущень, конфліктів чи рівня довіри між батьками.

На думку ініціаторів, офіційне підтвердження біологічного батьківства може бути важливим для забезпечення права дитини знати своє біологічне походження, запобігання майбутнім спорам щодо батьківства, захисту прав та інтересів обох батьків, недопущення помилкового встановлення батьківства, зменшення кількості тривалих судових процесів, захисту спадкових і майнових прав дитини, а також забезпечення достовірної медичної інформації про її біологічне походження.

Водночас автори петиції №41/010376-26еп підкреслюють, що впровадження такої процедури має супроводжуватися надійними гарантіями захисту персональних і генетичних даних.

Кабінет Міністрів просять:

розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження процедури генетичного підтвердження біологічного батьківства під час оформлення документів після народження дитини;

передбачити можливість проведення генетичного дослідження між новонародженою дитиною та чоловіком, який зазначається її батьком;

запровадити видачу офіційного конфіденційного документа з результатами генетичного дослідження;

забезпечити проведення досліджень виключно акредитованими та незалежними медичними або лабораторними установами;

гарантувати захист генетичної інформації та заборонити її незаконне розголошення або використання;

визначити порядок дій у випадках, коли результати генетичного дослідження не підтверджують біологічне батьківство особи, зазначеної батьком дитини;

забезпечити, щоб проведення генетичного дослідження не перешкоджало своєчасній державній реєстрації народження дитини, отриманню документів, медичної допомоги та реалізації інших її прав.

На думку ініціаторів, запровадження такої процедури могло б сприяти захисту прав дитини та обох батьків, а також зменшенню кількості конфліктів і судових спорів, пов’язаних із встановленням біологічного батьківства.

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