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Суд на Буковині оштрафував працівника ТЦК через помилки під час мобілізації — що він зробив

16:06, 22 липня 2026 121
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Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.
Суд на Буковині оштрафував працівника ТЦК через помилки під час мобілізації — що він зробив
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Сокирянський районний суд Чернівецької області визнав винним військовослужбовця ТЦК та СП у недбалому ставленні до служби під час проведення мобілізаційних заходів. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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Обставини справи

Як зазначено у матеріалах справи № 722/1179/26, начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень одного з територіальних центрів комплектування неналежно виконував свої обов’язки.

Під час роботи з військовозобов’язаними посадовець отримав інформацію від чоловіка про те, що той уже проходить військову службу, однак не перевірив ці дані у реєстрі «Оберіг». Через це військового, який був мобілізований ще у липні 2024 року, повторно призвали на службу.

У матеріалах справи зазначено, що на момент повторного призову цей військовослужбовець перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Крім того, у травні 2026 року посадовець ТЦК не перевірив наявність підстав для відстрочки у іншого чоловіка. Попри подану ним заяву про отримання відстрочки, його мобілізували.

Що вирішив суд

Обвинувачений на засідання не з’явився, однак письмово визнав свою провину.

За недбале ставлення до військової служби суд призначив йому адміністративне покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Постанову суду ще можуть оскаржити.

Як раніше писала «Судово-юридична газета»,  Волочиський районний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця ТЦК та СП у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. Під час заходів оповіщення він не здійснив обов’язкову відеофіксацію спілкування з громадянином, як того вимагає інструкція Міністерства оборони.

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