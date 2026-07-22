На Чернігівщині судили адміністратора Telegram-каналу за повідомлення про місця вручення повісток

Обвинувачений виконував функцію адміністратора каналу з січня 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Прилуках Чернігівської області суд визнав винним адміністратора Telegram-каналу, який публікував інформацію про місця перебування правоохоронців та представників територіального центру комплектування під час проведення мобілізаційних заходів.

Обставини справи

Як говориться у матеріалах справи № 742/2508/26, чоловік був адміністратором Telegram-каналу з січня 2026 року. Він особисто розміщував повідомлення про маршрути руху мобільних груп ТЦК із прив’язкою до конкретних місць та орієнтирів.

За даними суду, така інформація поширювалася серед жителів Прилук та Прилуцького району, що призвело до ускладнення виконання заходів з оповіщення військовозобов’язаних.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, заявив про щире каяття та попросив не призначати суворе покарання. Також він зазначив, що передав 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовослужбовці ТЦК та СП — це переважно військові з бойовим досвідом, багато з яких пройшли фронт і мають поранення. Перешкоджання їхній законній діяльності під час мобілізаційних заходів передбачає кримінальну відповідальність. Про це повідомили в Чернівецький обласний ТЦК та СП.

На Миколаївщині суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram і Viber поширював інформацію про місця роботи груп оповіщення ТЦК та правоохоронців. За даними слідства, такі повідомлення допомагали військовозобов’язаним уникати вручення повісток та ускладнювали проведення мобілізаційних заходів.