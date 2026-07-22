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В Черниговской области судили администратора Telegram-канала за сообщение о местах вручения повесток

17:01, 22 июля 2026 169
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Обвиняемый выполнял функцию администратора канала с января 2026 года.
В Черниговской области судили администратора Telegram-канала за сообщение о местах вручения повесток
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В Прилуках Черниговской области суд признал виновным администратора Telegram-канала, который публиковал информацию о местах нахождения правоохранителей и представителей территориального центра комплектования во время проведения мобилизационных мероприятий.

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Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 742/2508/26, мужчина был администратором Telegram-канала с января 2026 года. Он лично размещал сообщения о маршрутах передвижения мобильных групп ТЦК с привязкой к конкретным местам и ориентирам.

По данным суда, такая информация распространялась среди жителей Прилук и Прилуцкого района, что привело к усложнению выполнения мероприятий по оповещению военнообязанных.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый признал свою вину, заявил о раскаянии и попросил не назначать ему строгое наказание. Также он отметил, что передал 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

При этом суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие ТЦК и СП — это преимущественно военные с боевым опытом, многие из которых прошли фронт и имеют ранения. Препятствование их законной деятельности во время мобилизационных мероприятий предусматривает уголовную ответственность. Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

В Николаевской области суд вынес приговор мужчине, который через Telegram и Viber распространял информацию о местах работы групп оповещения ТЦК и правоохранителей. По данным следствия, такие сообщения помогали военнообязанным избегать вручения повесток и усложняли проведение мобилизационных мероприятий.

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