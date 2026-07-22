120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

Тысячи ветеранов могут получить по 120 тысяч гривен на автомобиль уже в 2026 году.

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Для ветеранов введут новый вид государственной помощи. Народные депутаты предлагают дополнить систему льгот для лиц с инвалидностью в результате войны правом на частичную компенсацию за приобретенное авто. Вместо многолетнего ожидания в очередях на «бесплатное» авто государство предлагает живые деньги на самостоятельную покупку. Зарегистрированный пакет законопроектов №15433 и №15434 вводит механизм частичной компенсации стоимости транспорта.

Право на транспортную мобильность крайне важно для интеграции лиц с инвалидностью в общественную жизнь. Длительное время основной моделью поддержки в Украине было бесплатное предоставление автомобиля при наличии медицинских показаний.

Но система бесплатного обеспечения автомобилями фактически устарела. Многолетние очереди, сложная процедура получения, жесткие требования и отсутствие реальной свободы пользования транспортом сделали ее малоэффективной. Вместо быстрой помощи люди нередко годами ждали автомобиль, который к моменту получения уже мог не соответствовать их потребностям.

Сегодня, в условиях значительного роста количества ветеранов с тяжелыми ранениями, возникла необходимость в внедрении более гибкого и современного инструмента. Законопроекты №15433 и №15434 призваны создать альтернативу: право самостоятельно выбрать автомобиль и получить от государства часть его стоимости.

То есть человек самостоятельно выбирает и покупает транспортное средство, а государство компенсирует часть его стоимости.

Получить такую компенсацию смогут лица с инвалидностью в результате войны I и II групп.

Выплаты будут осуществляться из Государственного бюджета Украины, а конкретный порядок предоставления компенсации, ее размер, условия и перечень необходимых документов определит Кабинет Министров Украины.

Новая система дает значительно больше свободы выбора: ветеран сможет подобрать автомобиль, который соответствует именно его потребностям, а не тот, который доступен по государственной программе. В то же время окончательные условия компенсации будут зависеть от правительственного порядка, который будет разработан после принятия закона.

Поэтапный запуск

Внедрение новой системы не будет одномоментным. Законопроект предусматривает поэтапный переход, чтобы избежать резкой нагрузки на государственный бюджет и дать правительству время отработать механизм выплат.

На первом этапе, до 1 января 2029 года, право на частичную компенсацию стоимости автомобиля будут иметь только лица с инвалидностью в результате войны I группы.

После 1 января 2029 года программу планируют расширить. Воспользоваться компенсацией смогут также ветераны с инвалидностью II группы.

Такой подход объясняется не только финансовыми возможностями государства. Сначала правительство должно оценить реальное количество потенциальных получателей, протестировать механизм предоставления компенсации, определить объемы необходимого финансирования и устранить возможные проблемы в администрировании программы. Только после этого ее планируют масштабировать на более широкий круг ветеранов.

Проект предлагает постепенный переход к новой модели поддержки, которая должна заменить малоэффективную систему бесплатного обеспечения автомобилями.

Финансовое обеспечение: проект №15434

Непосредственная реализация права на мобильность невозможна без изменений в Бюджет-2026. Проект № 15434 предлагает выделить Министерству по делам ветеранов 120 миллионов гривен.

Параметры бюджетной программы на 2026 год:

предусматривается компенсация ориентировочно для 1000 человек;

размер выплаты на одного человека: средняя сумма компенсации рассчитана на уровне 120 тысяч гривен;

авторы предлагают осуществить перераспределение расходов, уменьшив финансирование других программ. В частности, на 60 млн грн предлагается сократить расходы на стратегические коммуникации Минкульта и на 60 млн грн — расходы на реструктуризацию угольной отрасли Минэнерго.

Новый механизм не заменяет действующую систему бесплатного обеспечения автомобилями, а расширяет возможности ветеранов, предоставляя им право выбора. Наряду с получением автомобиля от государства появится альтернатива — самостоятельно приобрести транспорт и получить частичную компенсацию его стоимости.

Ожидается, что это позволит ветеранам быстрее получить собственный транспорт, облегчит доступ к лечению, реабилитации, работе и учебе. В то же время новая модель сделает использование бюджетных средств более гибким и прозрачным.

Хотя в 2026 году финансирование рассчитано только приблизительно на 1000 ветеранов, законопроекты №15433 и №15434 закладывают основу для долгосрочной реформы. Их главная цель — не просто помочь с покупкой автомобиля, а обеспечить людям, потерявшим здоровье, защищая Украину, большую независимость, мобильность и возможность полноценно вернуться к активной жизни.

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