В Польше женщина возле бассейна напала на украинских детей из-за их языка

26-летнюю женщину обвиняют в нападении на двух 13-летних украинок возле бассейна.

Фото: KMP Legnica

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В польской Легнице 26-летней женщине грозит до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за нападение на двух 13-летних украинок. Инцидент произошел возле бассейна, пишет RMF24.

По словам матери пострадавших, женщина подошла к детям и сделала им замечание из-за украинского языка, на котором они общались. Позже она ударила одну из девочек, другого ребенка и мальчика, который пытался их защитить.

Полиция Легницы установила личность подозреваемой, изъяла записи с камер видеонаблюдения и допросила свидетелей. Женщину задержали, ей объявили о подозрении.

Ей инкриминируют причинение телесных повреждений, а также принуждение лица с применением насилия с учетом хулиганского характера действий.

Суд избрал ей меру пресечения в виде полицейского надзора, запрета приближаться к потерпевшим и к месту происшествия.

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