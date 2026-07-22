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У Польщі жінка біля басейну напала на українських дітей через їх мову

18:56, 22 липня 2026 102
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26-річну жінку звинувачують у нападі на двох 13-річних українок біля басейну.
У Польщі жінка біля басейну напала на українських дітей через їх мову
Фото: KMP Legnica
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У польській Легниці 26-річній жінці загрожує до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за напад на двох 13-річних українок. Інцидент стався біля басейну, пише RMF24.

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За словами матері потерпілих, жінка підійшла до дітей і зробила їм зауваження через українську мову, якою вони спілкувалися. Пізніше вона вдарила одну з дівчат, іншу дитину та хлопця, який намагався їх захистити.

Поліція Легниці встановила особу підозрюваної, вилучила записи з камер відеоспостереження та допитала свідків. Жінку затримали, їй оголосили підозру.

Їй інкримінують спричинення тілесних ушкоджень, а також примушування особи із застосуванням насильства з огляду на хуліганський характер дій.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, заборони наближатися до потерпілих та до місця події.

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Польща Україна

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