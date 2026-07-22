ЦВК визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними нардепами

Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова замінять Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

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Центральна виборча комісія повідомила, що ЦВК визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними народними депутатами України.

До Комісії надійшли документи від Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна у зв’язку з особистими заявами.

Вони були обрані на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

«ЦВК розглянула зазначені документи та визнала Богдана Моркляника й Вікторію Рєзнікову, наступних за черговістю кандидатів, включених до виборчого списку "Слуги народу" під № 163 та № 165 відповідно, обраними народними депутатами України на вказаних виборах.

Для реєстрації народними депутатами України Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова мають не пізніш як на 20-ий день подати до Комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на 5-ий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення», — додали у ЦВК.

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