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У метро можуть не пустити з валізою без оплати: що робити пасажирам

19:26, 22 липня 2026 95
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У київському метро не весь багаж можна провозити безкоштовно.
У метро можуть не пустити з валізою без оплати: що робити пасажирам
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Так як сезон літніх відпусток у розпалі, все більше пасажирів подорожує з валізами. Водночас у КП «Київський метрополітен» нагадують, що не всі валізи можуть пропустити безкоштовно і, якщо вас затримують на турнікеті, то багаж підлягає оплаті.

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Речі, які перевозять пасажири, можна умовно розділити на три категорії: багаж, довгомірні предмети та габаритні речі. На контрольному пункті працівник візуально визначає багаж – це ручна поклажа чи довгомір. А в разі необхідності проводить заміри.

Безоплатно можна перевозити:

  • багаж (валізи, контейнери, клітки, дитячі самокати), який не перевищує в сумі трьох вимірів 120 см (довжина, ширина, висота);
  • довгомірні предмети (вудки, карнизи, плінтуси, саджанці дерев), які не перевищують 150 см;
  • габаритні речі (канцелярські тубуси, рулони, шпалери, доріжки, лінолеум) діаметром до 10 см та до 100 см висоти.

Багаж підлягає оплаті:

  • якщо габарити перевищують норму для безоплатного перевезення, але не перевищують заборонену, то такий багаж підлягає оплаті в розмірі встановленого тарифу на одну поїздку;
  • якщо пасажир має право пільгового проїзду в метрополітені, він має оплатити перевезення свого багажу.

Заборонено перевозити:

  • багаж, який має габарити в сумі трьох вимірів більше ніж 200 см;
  • довгомірні предмети, що перевищують 220 см;
  • габаритні речі (рулони), розміри яких перевищують діаметр 15 см та довжину 170 см.

Як зазначається, розмір багажу обмежено винятково з міркувань безпеки, адже багато станцій метро обладнані ескалаторами. Також варто врахувати невеликі габарити вагона та пересадкові вузли з великим пасажиропотоком.

Багаж обов’язково має бути в належному пакуванні: чохлі, коробці, стрейч-плівці, поліетиленовому пакеті тощо. Відсутність пакування – одна з найпоширеніших помилок під час перевезення багажу або ручної поклажі.

Крім звичних валіз, пасажири столичного метро час від часу перевозять і доволі нетипові речі: лінолеум, автомобільні бампери, металеві бочки, матраци, телевізори, мініхолодильники, рослини різних видів. Незалежно від того, що саме перевозить пасажир, усі речі мають відповідати встановленим вимогам щодо габаритів і бути належним чином запаковані.

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Київ метро

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