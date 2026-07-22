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Правила звітування недержавних пенсійних фондів оновили: що та коли зміниться

19:56, 22 липня 2026 118
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Документ визначає перелік, порядок, строки подання адміністраторами недержавних пенсійних фондів звітних даних.
Правила звітування недержавних пенсійних фондів оновили: що та коли зміниться
Фото: mind.ua
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що затвердила нові правила, за якими адміністратори недержавних пенсійних фондів (далі — НПФ) мають звітувати перед Комісією. Це зробить їхню роботу прозорішою та захистить права людей, які накопичують пенсію.

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Документ визначає перелік, порядок, строки подання адміністраторами НПФ звітних даних — як Комісії, так і радам тих пенсійних фондів, з якими вони працюють та особливості їх оприлюднення. Звітність поділили на дві частини: дані про самих адміністраторів та дані про роботу кожного пенсійного фонду.

Ще одна норма стосується взаємодії адміністратора з радою пенсійного фонду. Тепер чітко визначено, як рада має інформувати адміністратора про укладення, продовження чи розірвання договорів, передбачених Законом про недержавне пенсійне забезпечення.

Нові правила запрацюють з першого жовтня 2026 року.

Що це дає учасникам ринку

Держава зможе простіше та ефективніше контролювати роботу недержавних пенсійних фондів, а самі фонди отримають зрозумілі й чіткі правила звітування без зайвої плутанини. Водночас люди, які відкладають гроші на пенсію, зможуть легко в будь-який момент перевірити результати роботи фондів.  

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