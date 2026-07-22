Володимир Зеленський анонсував оновлення підходів до кадрової політики уряду
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із очільником уряду Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах.
«Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», — заявив Глава держави.
За його словами, премʼєр-міністр доповів по ліквідації наслідків російських ударів та завданнях, які зараз є на Одещині, Дніпровщині, Харківщині.
«Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів.
Премʼєр-міністр разом з командою готує програму уряду України. Найближчим часом документ має бути представлений. Слава Україні!», — додав він.
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