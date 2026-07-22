Володимир Зеленський анонсував оновлення підходів до кадрової політики уряду

Володимир Зеленський обговорив з Сергієм Корецьким питання щодо того, які зміни мають відбутись в міністерствах.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із очільником уряду Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах.

«Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», — заявив Глава держави.

За його словами, премʼєр-міністр доповів по ліквідації наслідків російських ударів та завданнях, які зараз є на Одещині, Дніпровщині, Харківщині.

«Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів.

Премʼєр-міністр разом з командою готує програму уряду України. Найближчим часом документ має бути представлений. Слава Україні!», — додав він.

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