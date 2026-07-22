Владимир Зеленский анонсировал обновление подходов к кадровой политике правительства

Владимир Зеленский обсудил с Сергеем Корецким вопросы о том, какие изменения должны произойти в министерствах.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главой правительства Сергеем Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства Украины и какие изменения должны произойти в министерствах.

«Первыми приоритетами на это время являются честная фиксация сделанного в рамках выполнения планов устойчивости областей и громад и к началу августа — максимальное ускорение их выполнения», — заявил Глава государства.

По его словам, премьер-министр доложил о ликвидации последствий российских ударов и задачах, которые сейчас стоят в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Важно, что продолжается работа с партнерами для обеспечения финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорения производства, закупок и поставок вооружения, которое необходимо в первоочередном порядке. Благодарен Сергею за полноценное информирование партнеров.

Премьер-министр вместе с командой готовит программу правительства Украины. В ближайшее время документ должен быть представлен. Слава Украине!», — добавил он.

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