Кабмин отменил постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных

Постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных отменено.

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Как известно, Кабинет Министров принял постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

22 июля правительство приняло решение об отмене постановления о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

«Учитывая изложенное и в связи с изменением состава Правительства предлагается отменить решение Кабинета Министров от 8 июля 2026 г. (протокол № 79) о принятии постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы создания Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время», — говорилось в докладной записке.

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