«єОселя» для ВПО: в Украине изменили условия ипотеки и упростили оформление

Внутренне перемещенные лица без собственного жилья или с жильем меньше нормативной площади и в дальнейшем могут воспользоваться базовой ставкой 7%.

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В Украине обновили условия государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя». С 17 июля 2026 года вступили в силу изменения, которые, в частности, касаются внутренне перемещенных лиц — для них пересмотрели требования к жилью и упростили отдельные процедуры оформления.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №794.

Для внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья или владеют жильем площадью меньше установленной нормы, условия кредитования остались без изменений.

Льготная ставка по программе «єОселя» для этой категории составляет 7% годовых.

Обновленные правила предусматривают несколько упрощений для заемщиков:

пересмотрели нормативную площадь жилья, которое можно приобрести по программе;

упростили процедуру проверки доходов;

разрешили привлекать поручителей, которые не являются членами семьи заемщика.

Ранее последнее условие могло ограничивать возможность участия части заявителей в программе.

Отдельные нововведения предусмотрены для ветеранов войны, участников боевых действий и семей погибших защитников Украины.

Они впервые получили возможность оформлять ипотеку по ставке 3% годовых. Ранее для этой категории действовала ставка на уровне 7%.

Кроме того, ветераны и семьи погибших защитников могут получить компенсацию первого взноса — до 420 тысяч гривен при условии приобретения жилья стоимостью не более 2 миллионов гривен.

Обновленные условия программы «єОселя» действуют с 17 июля 2026 года. При этом они не распространяются на кредиты, оформленные ранее, за исключением случаев, предусмотренных переходными положениями программы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 17 июля ветераны, ветеранки, люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины могут воспользоваться государственной программой доступного жилищного кредитования «єОселя» на льготных условиях. Кредит будет предоставляться под 3% годовых, напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП.