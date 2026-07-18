Запустили расширенную программу «еОселю» под 3% для ветеранов — как может подать заявку
С 17 июля ветераны, ветеранки, люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий и члены семей погибших защитников и защитниц Украины могут воспользоваться государственной программой доступного жилищного кредитования «єОселя» на льготных условиях. Кредит будет предоставляться под 3% годовых, напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП.
Кто может получить кредит
Воспользоваться программой «єОселя» под 3% годовых смогут:
- ветераны и ветеранки;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- участники войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов и ветеранок;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Жилищный ваучер можно использовать в качестве первого взноса
Для внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, предусмотрена дополнительная возможность.
Они могут использовать жилищный ваучер программы «єВідновлення» в качестве первого взноса по кредиту в рамках программы «єОсели».
Как подать заявку
С 17 июля заявление на участие в программе можно подать через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения «Дія».
Какие жилищные программы уже действуют для ветеранов
Помимо новых условий программы «еОсели», для ветеранов, ветеранок и их семей уже доступны и другие государственные программы жилищной поддержки.
Среди них:
- денежная компенсация на приобретение жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп;
- жилищные ваучеры для ветеранов, ветеранок и людей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц;
- компенсация расходов на аренду жилья;
- программа «єОселя» со ставкой 3% годовых для мобилизованных военнослужащих и военных, проходящих службу по контракту.
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