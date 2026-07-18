Добавлено 262 позиции: расширен перечень запрещенного к использованию программного обеспечения

Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования расширен до 1341 позиции.

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Госспецсвязи сообщила, что расширила Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 1079 до 1341 позиции. В новые 262 позиции включены программное обеспечение и оборудование ряда подсанкционных компаний.

Обновление осуществлено по результатам системной работы Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и киберзащиты Администрации Госспецсвязи по обработке действующих и новых решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.

В рамках этой работы проводится анализ программных продуктов и коммуникационного оборудования, связанных с подсанкционными лицами, с целью своевременного отражения такой информации в Перечне и минимизации рисков их использования в государственном секторе.

В частности, Перечень дополнен продуктами ООО «ДубльГИС», среди которых цифровые картографические сервисы, геоинформационные базы данных, API/SDK, навигационные, справочные, аналитические, рекламные, логистические и бизнес-сервисы 2ГИС.

Также в Перечень внесены решения ООО «Код безопасности», охватывающие программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы для киберзащиты: межсетевые экраны и VPN-шлюзы «Континент», средства защиты рабочих станций и серверов Secret Net, MDM-решения, системы защиты виртуализации и облаков, средства доверенной загрузки «Соболь», криптографические шлюзы и аппаратные платформы для защищенных сетей.

Отдельную группу обновления составляют продукты АО «Позитив Текнолоджиз» — программное обеспечение и сетевое оборудование для киберзащиты, в частности системы мониторинга и управления уязвимостями, SIEM/XDR/NDR-решения, сканеры безопасности, WAF, sandbox, средства защиты промышленных сетей, а также аппаратные межсетевые экраны нового поколения PT NGFW и сетевые модули к ним.

Кроме того, в Перечень вошли продукты компаний, в отношении которых введены санкции в соответствии с указами Президента Украины № 587/2026 и № 588/2026, направленными против поставщиков оборудования для российского ВПК и лиц, связанных с пропагандистской деятельностью. В частности, включена продукция АО «Акметрон» — специализированное программное обеспечение для автоматизации измерений, программно-аппаратные измерительные комплексы, эмуляторы и тестеры сетей 5G/LTE/NB-IoT, BERT-тестеры, анализаторы сигналов, спектра, цепей и антенно-фидерных трактов.

Перечень также дополнен продуктами ООО «СМТтех», среди которых программное обеспечение и программно-аппаратные решения для автоматизации производства электроники, в частности MES-система MESsmt, система мониторинга микроклимата и комплекс QR VIEW для распознавания маркировки.

Ознакомиться с обновленным Перечнем можно по ссылке.

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