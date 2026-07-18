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Назначат ли владельцу жилья субсидию на неотапливаемый сезон, если член семьи переехал

11:49, 18 июля 2026 172
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Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением на период до окончания отопительного сезона.
Назначат ли владельцу жилья субсидию на неотапливаемый сезон, если член семьи переехал
Фото: blik.ua
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Пенсионный фонд объяснил, будет ли владельцу жилья назначена субсидия на неотапливаемый сезон, если член семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу.

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Там напомнили, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением на период до окончания отопительного сезона (в апреле).

После окончания отопительного сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату в мае, размер субсидии на неотапливаемый сезон 2026 года будет рассчитан автоматически.

Жилищная субсидия назначается с учетом всех зарегистрированных в жилом помещении лиц, а получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней сообщить органу Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на право на назначение субсидии (об изменениях в составе домохозяйства).

Следовательно, для назначения жилищной субсидии на неотапливаемый сезон необходимо подать в Пенсионный фонд Украины новое заявление и декларацию. Это можно сделать при личном обращении в сервисный центр, отправить документы по почте либо онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

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Пенсионный фонд субсидия

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