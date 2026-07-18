Пенсия в связи с потерей кормильца: условия назначения и размер выплат

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже определенных показателей.

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Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его иждивении, имеют право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находились ли они на иждивении кормильца. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Перечень нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на такой вид пенсии, определен статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет либо пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 этого Закона;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет, либо старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

дети, обучающиеся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между окончанием обучения в одном из указанных учебных заведений и поступлением в другое учебное заведение либо в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, а дети-сироты — до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет.

усыновленные дети имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца наравне с родными детьми. Пасынок и падчерица имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца наравне с родными детьми, если они не получали алиментов от родителей;

муж (жена), а при их отсутствии — один из родителей либо брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его иждивении:

при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа от 1 до 15 лет (продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию членам семьи, зависит от возраста, в котором умер кормилец);

независимо от продолжительности страхового стажа кормильца в случае смерти лица, выполнившего функцию донора анатомических материалов человека, пенсионера, лиц, погибших вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), а также лица, которому предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

на одного члена семьи — 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более членов семьи — 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже: 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — на одного нетрудоспособного члена семьи (2 595 грн); 120% — на двух (3 114 грн); 150% — на трех и более нетрудоспособных членов семьи (3 892,50 грн).

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца. Однако если лицо, обращающееся за пенсией в связи с потерей кормильца, уже является получателем другого вида пенсии (по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет), то перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется с даты подачи заявления с соответствующими документами.

На всех членов семьи, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца, назначается одна общая пенсия. По требованию члена семьи из общей суммы пенсии выделяется его доля, которая выплачивается отдельно. Выделение доли пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о выделении доли пенсии.

Заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца и необходимые документы подаются в сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины. Обратиться за назначением пенсии в связи с потерей кормильца можно также через веб-портал электронных услуг фонда (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи или через средства портала государственных услуг «Дія».

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