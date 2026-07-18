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Не все моря безопасны для отдыха – где в Европе вода самая чистая, а где есть риски

07:36, 18 июля 2026 67
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Кипр возглавил рейтинг из 100% отличных зон для купания.
Не все моря безопасны для отдыха – где в Европе вода самая чистая, а где есть риски
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Европейское агентство по окружающей среде (EEA) опубликовало ежегодный отчет о качестве воды в местах для купания. Исследование показало, в каких странах Европы туристы могут рассчитывать на самые чистые водоемы, а где состояние пляжей вызывает обеспокоенность.

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Рейтинг учитывал не только морские побережья, но и зоны отдыха на внутренних водоемах. Всего в Европейском союзе проверили более 22 тысяч мест для купания.

Согласно отчету, 96% всех зон для купания в ЕС соответствуют минимальным стандартам качества воды. При этом 85% объектов получили высшую оценку — статус «отличного» качества.

Лидером рейтинга стал Кипр, где 100% проверенных зон для купания получили высшую оценку. Второе место заняла Греция с показателем 97,1%, третье — Болгария (96,9%). Также в список стран с самыми чистыми водоемами вошли Австрия (96,5%), Люксембург, Дания, Германия, Италия, Мальта, Литва, Испания и Хорватия.

По оценкам экспертов, высокие показатели качества воды делают эти направления более безопасными для туристов, которые планируют летний отдых у моря.

В то же время худшие результаты зафиксировали в Албании. Там лишь 16,8% зон для купания получили оценку «отлично», а около 23% водоемов признали низкого качества из-за значительного уровня загрязнения фекальными бактериями.

Несмотря на это, Албания в последние годы стала популярным туристическим направлением благодаря живописным пляжам и доступным ценам на отдых.

Среди стран с более низкими показателями также оказались Эстония (56,9% зон с отличным качеством воды), Польша (58,7%), Венгрия (64%) и Бельгия (67,9%).

Специалисты отмечают, что загрязнение воды может представлять угрозу для здоровья. Бактерии кишечной палочки (E. coli) и кишечные энтерококки могут попадать в водоемы из-за проблем с канализацией или стока с сельскохозяйственных территорий после сильных дождей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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отпуск туризм

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