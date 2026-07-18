Отработали всего 2 месяца: можно ли уйти в отпуск полной продолжительности

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год.

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Работники, которые недавно устроились на работу, не всегда могут сразу воспользоваться ежегодным отпуском полной продолжительности. Общее правило предусматривает, что такое право возникает после шести месяцев непрерывной работы. Вместе с тем законодательство определяет категории работников, которые могут получить полный отпуск раньше.

Согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР, право на отпуска имеют граждане Украины, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, а также работники, которые работают по трудовому договору у физического лица.

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год. Такой год исчисляется со дня заключения трудового договора.

При этом часть пятая статьи 10 Закона №504 определяет: право на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы возникает после окончания шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

Если работник хочет воспользоваться отпуском до завершения этого срока, его продолжительность по общему правилу определяется пропорционально отработанному времени. Это предусмотрено частью шестой статьи 10 Закона №504.

Часть седьмая статьи 10 Закона №504 устанавливает исключения. По желанию работника ежегодные отпуска полной продолжительности до окончания шестимесячного срока непрерывной работы в первый год могут предоставляться:

женщинам — перед отпуском в связи с беременностью и родами или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лицам с инвалидностью;

работникам в возрасте до 18 лет;

мужчинам, жены которых находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;

лицам, уволенным после прохождения военной службы, если после увольнения они были приняты на работу в течение трех месяцев;

совместителям — одновременно с отпуском по основному месту работы;

работникам, которые обучаются в учебных заведениях и хотят присоединить отпуск к сдаче экзаменов, зачетов или выполнению учебных работ;

работникам, имеющим путевку для санаторно-курортного лечения;

родителям-воспитателям детских домов семейного типа;

другим работникам в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (судья-докладчик по делу) и Галина Юровская разъяснили содержание Решения КСУ № 3-р/2026 по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Как отмечается, предметом конституционного контроля в этом деле были отдельные положения Закона, которыми определен порядок предоставления и переноса неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на послевоенный период, а также право работодателя предоставлять неиспользованные дни такого отпуска без сохранения заработной платы.

Суд защитил гарантии конституционного права на отдых уязвимых категорий работников, признав, в частности, неконституционным положение второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона, согласно которому «по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы», поскольку оно не обеспечивает предоставление лицам в возрасте до восемнадцати лет и лицам с инвалидностью оплачиваемого ежегодного основного отпуска, минимальная продолжительность которого превышает 24 календарных дня.