За экоцид могут ввести пожизненное заключение: детали нового законопроекта

Новый законопроект планирует ввести более жесткие наказания за экоцид, включая пожизненное заключение и ликвидацию юридических лиц.

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За экоцид могут ввести пожизненное лишение свободы, а предприятия, деятельность которых привела к необратимому уничтожению окружающей среды – ликвидировать по решению суда. Такие изменения предусматривает законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по уточнению ответственности за экоцид.

Документ предлагает фактически переписать статью 441 Уголовного кодекса Украины, которая более двух десятилетий оставалась почти неизменной. Авторы законодательной инициативы считают, что действующая редакция не отвечает современным вызовам, особенно после масштабного разрушения украинской окружающей среды в результате полномасштабной войны, и не позволяет эффективно привлекать виновных к ответственности.

Почему возникла необходимость изменений

Статья 441 Уголовного кодекса Украины предусматривает только одну санкцию за экоцид – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. В то же время, в законе отсутствует определение понятия «экологическая катастрофа», не разграничиваются разные степени тяжести преступления, а также нет отдельной ответственности за повторное совершение такого правонарушения или действия, совершенные группой лиц.

Авторы законопроекта отмечают, что именно из-за нечеткости норм правоохранительным органам сложно доказывать состав преступления, а судам – применять статью на практике. В пояснительной записке приводятся официальные данные Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекции Украины, согласно которым задокументированный ущерб окружающей среде только в результате боевых действий уже превышает 6 триллионов гривен. При этом с 2014 года по начало 2023 года по статье 441 УК Украины было зарегистрировано только 37 уголовных производств.

За что именно предлагают наказывать

Законопроект предлагает уточнить объективную сторону преступления. Как и сейчас, уголовно наказуемыми останутся:

массовое уничтожение растительного мира

массовое уничтожение животного мира

отравление атмосферы

отравление водных ресурсов.

Вместе с тем, перечень дополняется еще одним объектом – землями. Соответственно, уголовная ответственность за экоцид будет распространяться также на случаи преднамеренного отравления земель, создавших очевидную угрозу возникновению экологической катастрофы.

Кроме того, меняется сама формулировка преступления. Если в настоящее время уголовная ответственность наступает за действия, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу, то новая редакция предлагает установить ответственность за умышленные действия, создавшие очевидную угрозу возникновению экологической катастрофы. Таким образом, законодатели пытаются четче определить границы уголовной ответственности и упростить доказательство вины во время судебного разбирательства.

Когда может грозить пожизненное лишение свободы

Одной из главных новелл законопроекта является появление второй части статьи 441 УК Украины. Она предусматривает более строгую ответственность, если экоцид: совершено повторно, совершено по предварительному сговору группой лиц или такие действия повлекли за собой экологическую катастрофу. В таком случае наказание может составлять от 12 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Фактически законопроект впервые позволяет применять самый строгий вид уголовного наказания именно за экоцид.

Что изменится в определении «экологической катастрофы»

Несмотря на то, что понятие «экологическая катастрофа» уже используется в статье 441 Уголовного кодекса, действующее законодательство не содержит его определения. Законопроект предлагает впервые закрепить в примечании к статье 441 законодательное определение этого понятия и критерии, по которым можно будет установить факт наступления экологической катастрофы.

Предлагается определить, что экологической катастрофой является: глубокое и деструктивное нарушение экологического баланса в пределах определенной территории или акватории, что привело к полной потере способности природной среды к самовосстановлению, массовой гибели живых организмов или невозможности обитания людей.

Именно отсутствие этого значения, по мнению авторов законопроекта, усложняет квалификацию преступления и формирует разную судебную практику.

К ответственности смогут привлекать и юридические лица

Законопроект не ограничивается изменениями только в статье 441. Также предлагается дополнить статьи 96³ и 96⁴ Уголовного кодекса Украины. Если документ будет принят, экоцид станет отдельным основанием для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера.

Фактически это означает, что ответственность смогут нести не только конкретные должностные лица, но и предприятия, от имени или в интересах которых было совершено преступление.

За экоцид предприятие могут ликвидировать

Еще одной важной новеллой являются изменения в статью 96 Уголовного кодекса Украины. Они предусматривают возможность ликвидации юридического лица по решению суда. Впрочем, такое решение предлагается применять только в исключительных случаях: если деятельность предприятия была полностью или преимущественно направлена ​​на совершение экоцида или если причиненный вред окружающей среде необратим.

Кроме этого, законопроект определяет порядок использования средств после ликвидации предприятия. В первую очередь, они должны направляться на: ликвидацию экологических последствий преступления, возмещение вреда потерпевшим, выплату компенсаций работникам предприятия в соответствии с законом.

В настоящее время документ зарегистрирован в Верховной Раде как законодательная инициатива. Если парламент поддержит его в целом, то Украина впервые получит детализированную систему уголовной ответственности за экоцид с четким определением экологической катастрофы, возможностью назначения пожизненного лишения свободы в самых тяжелых случаях и механизмом ликвидации юридических лиц, деятельность которых привела к необратимому уничтожению окружающей среды.

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