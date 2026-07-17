Ребенок родился вне больницы: какие документы нужны для получения свидетельства

Первое, что необходимо сделать после рождения ребенка – подтвердить этот факт.

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В Украине каждый ребенок имеет право на государственную регистрацию рождения и получение свидетельства о рождении. Это касается и случаев, когда малыш появился на свет не в медицинском учреждении.

Как объясняет Министерство юстиции Украины, во время военного положения действует специальный порядок подтверждения факта рождения ребенка, определенный приказом Министерства здравоохранения Украины №407 от 4 марта 2022 года «Об обеспечении регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения».

Первым шагом для оформления свидетельства является получение документа, подтверждающего факт рождения. В каждом случае рождения живого ребенка медицинские работники оформляют Медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если оформить этот документ невозможно, медицинские работники выдают справку в произвольной форме. Во время военного положения такая справка также подтверждает факт рождения ребенка и приравнивается к Медицинскому свидетельству о рождении.

Кто может выдать документ о рождении

Медицинское свидетельство или справку могут оформить работники учреждений здравоохранения или физические лица-предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую практику.

Документ могут выдать в случаях, когда медики:

оказывали помощь во время родов;

проводили первый осмотр новорожденного;

проводили первый осмотр роженицы после родов, в том числе если роды произошли вне больницы.

Что делать, если медики не присутствовали во время родов

Если медицинские работники не присутствовали при рождении ребенка, врач может оформить Медицинское свидетельство о рождении после осмотра женщины и ребенка.

Для этого необходимо:

подтвердить факт беременности женщины;

иметь соответствующие медицинские записи или информацию в электронной системе здравоохранения.

Оформить документ могут врачи по специальностям:

«Акушерство и гинекология»;

«Неонатология»;

«Педиатрия»;

«Терапия»;

«Общая практика — семейная медицина».

После получения документа, подтверждающего рождение, родители могут обращаться для государственной регистрации рождения ребенка и оформления свидетельства о рождении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 13 июля 2026 года по делу №686/12632/25 рассмотрел спор об изменении фамилии двух малолетних детей при отсутствии согласия отца и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска.

Постановление является важным для практики рассмотрения семейных споров, поскольку Верховный Суд уточнил, что желание ребенка изменить фамилию, отсутствие согласия одного из родителей и даже ссылки на насмешки из-за фамилии должны оцениваться только через призму наилучших интересов ребенка.