Дитина народилась поза лікарнею: які документи потрібні для отримання свідоцтва

Перше, що необхідно зробити після народження дитини — підтвердити цей факт.

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В Україні кожна дитина має право на державну реєстрацію народження та отримання свідоцтва про народження. Це стосується і випадків, коли малюк з’явився на світ не у медичному закладі.

Як пояснює Міністерство юстиції України, під час воєнного стану діє спеціальний порядок підтвердження факту народження дитини, визначений наказом Міністерства охорони здоров’я України №407 від 4 березня 2022 року «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану».

Першим кроком для оформлення свідоцтва є отримання документа, який підтверджує факт народження. За кожним випадком народження живої дитини медичні працівники оформлюють Медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо оформити цей документ неможливо, медичні працівники видають довідку довільної форми. Під час воєнного стану така довідка також підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до Медичного свідоцтва про народження.

Хто може видати документ про народження

Медичне свідоцтво або довідку можуть оформити медичні працівники закладів охорони здоров’я або фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику.

Документ можуть видати у випадках, коли медики:

надавали допомогу під час пологів;

здійснювали перший огляд новонародженого;

проводили перший огляд породіллі після пологів, зокрема якщо пологи відбулися поза лікарнею.

Що робити, якщо медики не були присутні під час пологів

Якщо медичні працівники не були присутні під час народження дитини, лікар може оформити Медичне свідоцтво про народження після огляду жінки та дитини.

Для цього необхідно:

підтвердити факт вагітності жінки;

мати відповідні медичні записи або інформацію в електронній системі охорони здоров’я.

Оформити документ можуть лікарі за спеціальностями:

«Акушерство і гінекологія»;

«Неонатологія»;

«Педіатрія»;

«Терапія»;

«Загальна практика — сімейна медицина».

Після отримання документа, що підтверджує народження, батьки можуть звертатися для державної реєстрації народження дитини та оформлення свідоцтва про народження.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 13 липня 2026 року у справі № 686/12632/25 розглянув спір щодо зміни прізвища двох малолітніх дітей за відсутності згоди батька та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову.

Постанова є важливою для практики вирішення сімейних спорів, оскільки Верховний Суд уточнив, що бажання дитини змінити прізвище, відсутність згоди одного з батьків і навіть посилання на насмішки через прізвище мають оцінюватися лише крізь призму найкращих інтересів дитини.