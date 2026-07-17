Для пошуку зниклих безвісти хочуть використовувати цифрові відбитки пальців

Серед ключових змін — використання цифрових шаблонів відбитків пальців, геномної інформації та залучення іноземних експертів.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №14095, який має вдосконалити механізми розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час дії воєнного стану.

Документ передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших законів, які дозволять ефективніше використовувати геномну інформацію, цифрові відбитки пальців і залучати до ідентифікації міжнародних експертів.

Комітет рекомендував Раді остаточно ухвалити законопроєкт №14095

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув у другому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо оптимізації процесів розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час дії воєнного стану».

Комітет, який є головним з опрацювання цього законопроєкту, рекомендував Верховній Раді прийняти документ у другому читанні та в цілому як закон.

Які нові механізми пропонує законопроєкт для пошуку зниклих безвісти

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла законопроєкт №14095 за основу.

Документ спрямований на вдосконалення правових механізмів відбору біологічного матеріалу та обробки геномної інформації людини для її державної реєстрації. Зокрема, пропонується законодавчо врегулювати можливість залучення до цих процесів відповідних фахівців іноземних держав або міжнародних організацій.

Крім того, законопроєкт передбачає надання дозволу на використання шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи. Очікується, що це дозволить підвищити ефективність розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також прискорити ідентифікацію невпізнаних тіл (останків) загиблих або померлих осіб під час дії воєнного стану.

До яких законів пропонують внести зміни

Законопроєктом пропонується внести зміни до:

Кримінального процесуального кодексу України;

Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини»;

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Чому залучення іноземних експертів вважають важливим

У Верховній Раді зазначали, що ухвалення законопроєкту дозволить удосконалити національне законодавство щодо легітимізації процесів залучення фахівців, зокрема представників іноземних держав, які спеціалізуються у сфері ідентифікації осіб.

«Прийняття законопроєкту дозволить удосконалити національне законодавство щодо легітимізації процесів залучення фахівців, у тому числі й представників іноземних держав, які спеціалізуються у сфері ідентифікації осіб, що, своєю чергою, має забезпечити оперативність процесів із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – зазначали у парламенті.

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