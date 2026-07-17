Для поиска пропавших без вести хотят использовать цифровые отпечатки пальцев

Среди ключевых изменений — использование цифровых шаблонов отпечатков пальцев, геномной информации и привлечение иностранных экспертов.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №14095, который должен усовершенствовать механизмы розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и идентификации неопознанных тел (останков) в период действия военного положения.

Документ предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, которые позволят более эффективно использовать геномную информацию, цифровые отпечатки пальцев и привлекать к идентификации международных экспертов.

Комитет рекомендовал Раде окончательно принять законопроект №14095

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно оптимизации процессов розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел (останков) в период действия военного положения».

Комитет, который является главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении и в целом как закон.

Какие новые механизмы предлагает законопроект для поиска пропавших без вести

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект №14095 за основу.

Документ направлен на совершенствование правовых механизмов отбора биологического материала и обработки геномной информации человека для ее государственной регистрации. В частности, предлагается законодательно урегулировать возможность привлечения к этим процессам соответствующих специалистов иностранных государств или международных организаций.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление разрешения на использование шаблонов оцифрованных отпечатков пальцев рук человека. Ожидается, что это позволит повысить эффективность розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также ускорить идентификацию неопознанных тел (останков) погибших или умерших лиц в период действия военного положения.

В какие законы предлагают внести изменения

Законопроектом предлагается внести изменения в:

Уголовный процессуальный кодекс Украины;

Закон Украины «О государственной регистрации геномной информации человека»;

Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Почему привлечение иностранных экспертов считают важным

В Верховной Раде отмечали, что принятие законопроекта позволит усовершенствовать национальное законодательство относительно легитимизации процессов привлечения специалистов, в частности представителей иностранных государств, которые специализируются в сфере идентификации лиц.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать национальное законодательство относительно легитимизации процессов привлечения специалистов, в том числе представителей иностранных государств, которые специализируются в сфере идентификации лиц, что, в свою очередь, должно обеспечить оперативность процессов по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», – отмечали в парламенте.

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