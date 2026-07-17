Проверка счетчика: когда ее производят и как не получить лишние начисления

Регулярное тестирование бытовых приборов учета – это не просто прихоть коммунальщиков, а обязательная процедура.

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Украинцам напомнили об обязательных сроках проведения поверки бытовых счетчиков. В Госпродпотребслужбе объяснили, как часто необходимо проверять приборы учета, кто оплачивает работы и какие последствия могут быть, если вовремя не пройти процедуру. Поверка счетчиков необходима для обеспечения точности расчетов за потребленные услуги. Если потребитель не пройдет плановую проверку в установленные сроки, показания прибора могут потерять силу, а начисления за коммунальные услуги будут проводиться по средним показателям прошлых лет.

По информации Госпродпотребслужбы, сроки проведения поверки зависят от вида прибора.

Электросчетчики должны проходить обязательную проверку один раз в 4 года. Для газовых счетчиков сроки отличаются в зависимости от класса точности: приборы класса 1,0 проверяют каждые 2 года, а класса 1,5 — один раз в 8 лет.

Для потребителей процедура является бесплатной. Все расходы на проведение работ возлагаются на компанию-поставщика или оператора газораспределительных сетей.

В перечень работ входят:

демонтаж счетчика;

транспортировка в лабораторию;

проведение диагностики;

возврат и установка прибора;

повторное опломбирование.

При этом потребителям рекомендуют самостоятельно контролировать сроки поверки и проверять информацию в техническом паспорте прибора.

Если счетчик находится в лаборатории, потребителю могут установить временный прибор из резервного фонда компании.

Если такой возможности нет, оплату начисляют по средним объемам потребления за аналогичный период предыдущего года — отопительный или летний сезон.

Для новых потребителей, которые пользуются услугами менее шести месяцев, расчет проводят на основе фактического периода работы прибора.

После демонтажа счетчика оператор сети имеет два месяца для решения вопроса о его возврате или замене.

Если прибор принадлежит поставщику, компания должна установить новый исправный счетчик за свой счет.

Если счетчик является собственностью потребителя и после проверки была выявлена неисправность, его могут бесплатно отремонтировать и вернуть владельцу.

В случае если ремонт невозможен, поставщик обязан бесплатно установить прибор аналогичного типа. Это должны сделать в течение 15 рабочих дней, но общий срок не должен превышать двух месяцев с момента снятия счетчика.

Также отмечается, что если срок поверки газового счетчика приходится на отопительный сезон, процедуру могут перенести. Работы должны провести в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

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