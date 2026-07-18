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Как получить удостоверение получателя государственной социальной помощи

17:57, 18 июля 2026 117
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Для получения удостоверения необходимо подать заявление на изготовление удостоверения получателя государственной социальной помощи.
Как получить удостоверение получателя государственной социальной помощи
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Лицам, которым назначена государственная социальная помощь в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», выдаются соответствующие удостоверения. Об этом напомнили в Пенсионном фонде. 

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Порядок оформления, изготовления и выдачи таких удостоверений утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.03.2026 № 12-1, вступившим в силу 01.05.2026.

Для получения удостоверения необходимо подать заявление на изготовление удостоверения получателя государственной социальной помощи.

Подать заявление можно:

  • лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного / задекларированного места жительства (пребывания) заявителя (перечень сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины размещен на информационной странице веб-портала Пенсионного фонда Украины в разделе «Контакты»);
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи (после реализации технической возможности). 

В случае если получатель государственной социальной помощи является несовершеннолетним или недееспособным, заявление на изготовление удостоверения подается родителями либо другими законными представителями лица.

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