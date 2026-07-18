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Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 35
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Как правильно заряжать смартфон, чтобы батарея служила подольше.
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора
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Многие владельцы смартфонов до сих пор не знают, можно ли заряжать телефон несколько раз в день или необходимо ждать полной разрядки аккумулятора. Вокруг этой темы существует немало мифов, оставшихся еще со времен старых мобильных телефонов. На самом деле современные литий-ионные аккумуляторы работают по другим принципам, поэтому правильный режим зарядки может заметно продлить срок их службы. Об этом пишет Charby.

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Современные смартфоны преимущественно оснащаются литий-ионными аккумуляторами, средний срок службы которых составляет около 2–3 лет или примерно 300–500 полных циклов зарядки. После этого их емкость обычно снижается примерно на 20%. При этом неправильные привычки при зарядке могут ускорить износ батареи еще до окончания этого срока.

Специалисты отмечают, что частая кратковременная подзарядка не вредит аккумулятору. Напротив, для литий-ионных батарей значительно полезнее поддерживать уровень заряда в среднем диапазоне, чем регулярно разряжать их почти до нуля или заряжать до 100%.

Больше всего современным аккумуляторам вредят две ситуации:

  • глубокая разрядка, когда уровень заряда приближается к 0%;
  • длительное пребывание батареи на максимальном уровне заряда — около 100%.

Именно поэтому советы полностью разряжать телефон перед каждой зарядкой давно утратили актуальность. Такие рекомендации относились к старым никель-кадмиевым аккумуляторам, которые обладали так называемым «эффектом памяти». Для современных смартфонов они не только бесполезны, но и могут сократить срок службы батареи.

Во время эксплуатации аккумулятор постепенно стареет из-за естественных химических процессов. На скорость его износа также влияют высокая нагрузка на смартфон, регулярная полная разрядка и длительное нахождение устройства при критически низком или, наоборот, максимальном уровне заряда.

Эксперты рекомендуют не ждать, пока батарея почти полностью разрядится. Оптимально подключать телефон к зарядному устройству, когда уровень заряда опускается примерно до 20–30%, а отключать его можно еще до достижения 100%, если это позволяют обстоятельства. Именно такой режим считается наиболее щадящим для аккумулятора.

Вместе с тем существует исключение, когда полная разрядка все же может быть полезной. Если смартфон начал неправильно отображать процент заряда — например, резко выключается или показывает некорректный уровень батареи, — можно выполнить калибровку. Для этого достаточно один раз полностью разрядить телефон, а затем зарядить его до 100%.

Специалисты подчеркивают, что такая процедура не восстанавливает емкость аккумулятора, а лишь помогает синхронизировать программный контроллер с фактическим состоянием батареи. Регулярно выполнять ее не нужно — только при появлении ошибок в отображении уровня заряда или после длительного хранения смартфона без использования.

В повседневном использовании оптимальной стратегией остается регулярная подзарядка небольшими порциями и избегание крайних значений уровня заряда. Именно такой подход поможет дольше сохранить ресурс аккумулятора и стабильную автономную работу смартфона.

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