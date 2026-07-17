Не снятый после завершения исполнительного производства арест недвижимости при отсутствии оснований является нарушением права собственности — суд

Карловский районный суд Полтавской области отменил арест недвижимости, который оставался в силе после завершения исполнительного производства и препятствовал наследнику оформить наследство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел гражданское дело о снятии ареста с объекта недвижимости, чем защитил право лица на мирное владение имуществом и устранил необоснованные препятствия в реализации права собственности. Об этом сообщили в суде.

Суть спора заключалась в том, что наследник, оформляя наследство после смерти близкого родственника, обнаружил наложенный арест на недвижимое имущество. Обременение было зарегистрировано в рамках исполнительного производства, которое на момент обращения в суд уже было завершено. При этом сам арест оставался действующим, фактически делая невозможным оформление наследственных прав и полноценное распоряжение имуществом.

Во время рассмотрения дела суд установил, что исполнительное производство окончено, а арест был наложен после смерти лица, в отношении которого осуществлялось принудительное исполнение. При таких обстоятельствах дальнейшее существование ограничения уже не преследовало законной цели обеспечения исполнения судебного решения и создавало необоснованные препятствия для реализации наследственных и имущественных прав.

В своем решении суд обратил внимание, что право частной собственности является неприкосновенным и гарантируется Конституцией Украины, Гражданским кодексом Украины, а также статьей 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Любое вмешательство государства в осуществление права собственности должно быть законным, пропорциональным и оправданным легитимной целью. Если такие основания отсутствуют, дальнейшее сохранение ареста представляет собой непропорциональное ограничение имущественных прав лица.

Обосновывая свои выводы, суд также учел устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой длительное существование неснятого ареста после завершения исполнительного производства при отсутствии оснований для его дальнейшего применения является неоправданным вмешательством в право лица на мирное владение своим имуществом.

Оценив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу о необходимости защиты права собственности и удовлетворил иск, обязав снять арест с недвижимого имущества и прекратить соответствующее обременение в государственном реестре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.