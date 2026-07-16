Суд объяснил, почему наличие оснований для отсрочки не означает освобождения от мобилизации

Волынский окружной административный суд отказал в отмене мобилизации, отметив, что право на отсрочку должно быть оформлено в призыв путем подачи соответствующего заявления и подтверждающих документов.

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Волынский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 140/1291/26 по иску военнослужащего к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, а также к воинской части о признании противоправными действий, связанных с мобилизацией, отмене приказа о призыве, а также об обязании уволить его с военной службы.

Суд исследовал обстоятельства призыва во время мобилизации, доводы о нарушении процедуры прохождения военно-врачебной комиссии, наличии права на отсрочку и пределах судебной защиты в спорах данной категории.

Фабула дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки, отменить приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации и обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы и исключении из списков личного состава.

Иск мотивирован тем, что, по мнению истца, сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки допустили существенные нарушения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий. Он утверждал, что был принудительно доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где его безосновательно удерживали, после чего направили на военно-врачебную комиссию.

По утверждению истца, фактический медицинский осмотр проведен не был. Он указывал, что отказался проходить военно-врачебную комиссию из-за отсутствия необходимых медицинских документов, врачи его не осматривали, лабораторные исследования не проводились, а заключение о годности к военной службе было оформлено формально. Кроме того, истец ссылался на то, что не получал под личную подпись направление на прохождение военно-врачебной комиссии, повестку о призыве и направление к месту прохождения военной службы.

Отдельно истец указывал на наличие семейных обстоятельств, которые, по его мнению, давали ему право на увольнение с военной службы. Он отметил, что его мать страдает онкологическим заболеванием, проходит курс полихимиотерапии и нуждается в постоянном постороннем уходе. Кроме того, бабушка истца на основании заключения врачебно-консультативной комиссии признана нуждающейся в постоянном постороннем уходе.

В связи с указанными обстоятельствами истец подал командованию воинской части рапорт о досрочном увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам на основании пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», однако ответа на него не получил.

По мнению истца, нарушение процедуры мобилизации и несоблюдение требований законодательства относительно прохождения военно-врачебной комиссии привели к незаконному призыву на военную службу, что и стало основанием для обращения в административный суд.

Воинская часть возражала против удовлетворения иска и указала, что после получения соответствующих документов от территориального центра комплектования и социальной поддержки действовала исключительно в пределах полномочий, предоставленных законом. Командир воинской части издал приказ о зачислении истца в списки личного состава на основании приказа о призыве и именного списка, полученных от органа комплектования. При этом воинская часть не наделена полномочиями проверять законность решений территориального центра комплектования и социальной поддержки либо отказываться от исполнения надлежащим образом оформленных документов.

Относительно рапорта об увольнении ответчик отметил, что после его поступления была организована проверка семейных обстоятельств истца в соответствии с требованиями Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. По результатам проведенного обследования компетентным органом установлено отсутствие подтверждения того, что отсутствуют другие лица, которые в соответствии с законом могут осуществлять уход за матерью истца, в связи с чем правовые основания для увольнения по семейным обстоятельствам отсутствуют.

Ответчик также возразил против доводов о непрохождении военно-врачебной комиссии, указав, что истец самостоятельно отказался от прохождения медицинского осмотра из-за отсутствия медицинских документов. При этом даже при наличии нарушений во время проведения медицинского осмотра такие обстоятельства сами по себе не являются основанием для увольнения с военной службы.

В качестве третьего лица территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что на дату призыва в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также в материалах личного дела отсутствовали какие-либо сведения или документы, подтверждающие право истца на отсрочку либо факт ее оформления. В связи с этим решение о призыве было принято в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, третье лицо указало, что согласно справке военно-врачебной комиссии истец прошел медицинское освидетельствование, был осмотрен врачами всех необходимых специальностей, прошел лабораторные и инструментальные исследования, после чего был признан годным к военной службе. Следовательно, утверждения об отсутствии медицинского осмотра, по мнению третьего лица, материалами дела не подтверждаются.

Исследовав письменные доказательства, суд установил, что истец был признан военно-врачебной комиссией годным к военной службе, приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть, а приказом командира воинской части зачислен в списки личного состава и назначен на соответствующую воинскую должность. Именно законность этих решений стала предметом судебного рассмотрения.

Позиция и выводы суда

Рассматривая спор, суд прежде всего исходил из положений статей 19 и 65 Конституции Украины, Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №154, Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Суд указал, что во время мобилизации на военную службу призываются военнообязанные, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют оформленного права на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Истец ссылался на то, что имел право на отсрочку в связи с тем, что его мать является лицом с инвалидностью II группы и нуждается в постоянном постороннем уходе, а также в связи с необходимостью осуществления ухода за бабушкой, которая также нуждается в постоянном постороннем уходе.

Однако суд обратил внимание, что само наличие предусмотренных законом обстоятельств еще не означает автоматического возникновения права на отсрочку. Законодательством предусмотрен специальный порядок реализации такого права, который заключается в подаче военнообязанным соответствующего заявления и документов, подтверждающих наличие оснований для отсрочки, в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Лишь после рассмотрения указанных документов компетентный орган принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении отсрочки.

Исследовав материалы дела, суд установил отсутствие доказательств того, что до момента призыва истец обращался в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки и документами, подтверждающими право на ее получение. Материалы дела также не содержат доказательств того, что вопрос о предоставлении отсрочки находился на рассмотрении соответствующей комиссии либо что компетентным органом было принято решение о ее предоставлении.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что на день призыва территориальный центр комплектования и социальной поддержки не имел правовых оснований считать истца лицом, пользующимся правом на отсрочку.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 1 октября 2024 года по делу №160/10728/23, согласно которой право на отсрочку должно быть реализовано самим военнообязанным путем совершения активных действий и оформления его в установленном законом порядке компетентным органом. При этом реализация такого права возможна только до момента приобретения лицом статуса военнослужащего.

Кроме того, суд учел правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, согласно которому процедура призыва во время мобилизации является необратимой. Даже если будут установлены отдельные нарушения процедуры призыва, само по себе это не восстанавливает положение лица, существовавшее до мобилизации.

Оценивая доводы о нарушении порядка прохождения военно-врачебной комиссии, суд отметил, что согласно материалам дела истец прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой была оформлена справка о его годности к военной службе.

Суд исследовал карту медицинского освидетельствования, содержащую сведения о прохождении осмотра профильными врачами, а также результаты лабораторных и дополнительных обследований, в частности анализов крови, мочи и флюорографии. Отсутствие подписи истца в карте медицинского освидетельствования, по убеждению суда, не свидетельствует о недействительности постановления военно-врачебной комиссии, поскольку соответствующее решение комиссии является действующим, не было обжаловано и не является предметом рассмотрения по данному делу.

Суд также учел правовую позицию Верховного Суда, согласно которой даже сам факт непрохождения медицинского осмотра не является доказательством непригодности лица к военной службе и не может служить самостоятельным основанием для увольнения с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания противоправными действий территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также для отмены приказа о призыве истца на военную службу во время мобилизации.

Отдельно суд подчеркнул, что неподача заявления о предоставлении отсрочки в соответствии с пунктом 58 Порядка №560 свидетельствует об отсутствии у территориального центра комплектования и социальной поддержки юридических оснований для рассмотрения вопроса о ее предоставлении. Соответственно, на ответчика не может быть возложена обязанность совершать действия, связанные с предоставлением отсрочки лицу, которое не реализовало это право в установленном законом порядке.

Относительно требования обязать воинскую часть уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава суд указал, что оно является производным от требований о признании призыва незаконным. Поскольку суд не установил противоправности решения о мобилизации и не нашел оснований для отмены соответствующего приказа, требование об увольнении также не подлежит удовлетворению.

Вместе с тем суд отдельно обратил внимание, что истец ссылался на подачу рапортов об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам и на отсутствие надлежащего реагирования на них со стороны командования воинской части. Однако вопросы правомерности рассмотрения указанных рапортов, наличия либо отсутствия оснований для увольнения по семейным обстоятельствам, а также законности действий или бездействия должностных лиц при их рассмотрении не являлись предметом заявленных исковых требований и, следовательно, не могли быть предметом оценки в данном деле.

По результатам рассмотрения дела Волынский окружной административный суд пришел к выводу, что ответчики действовали в пределах предоставленных законом полномочий и способом, предусмотренным законодательством, а основания для удовлетворения административного иска отсутствуют.

В удовлетворении исковых требований о признании действий противоправными, отмене приказа о призыве, увольнении истца с военной службы и исключении его из списков личного состава отказано полностью.

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