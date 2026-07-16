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Как не подцепить клеща в городе: самые опасные места и простые правила защиты

17:50, 16 июля 2026 96
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Клещи все чаще встречаются не только в лесах, но и в городских парках, дворах и скверах.
Как не подцепить клеща в городе: самые опасные места и простые правила защиты
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Многие до сих пор считают, что клеща можно подцепить только во время прогулки в лесу. Однако в последние годы ситуация существенно изменилась. Из-за потепления климата, более мягких зим и увеличения количества зеленых зон в городах эти паукообразные все чаще встречаются в городских парках, скверах, дворах, на детских площадках и даже возле жилых домов.

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Специалисты отмечают, что риск укуса существует не только во время отдыха на природе. Достаточно пройтись по газону, присесть на траву в парке или выгулять домашнего питомца, чтобы оказаться в зоне риска.

Почему клещи стали распространены в городах

Клещи хорошо приспосабливаются к новым условиям. Им необязательно обитать в густых лесах — для выживания достаточно высокой травы, кустарников, влажных участков и животных, на которых они паразитируют.

Переносчиками клещей могут быть птицы, ежи, грызуны, бездомные и домашние собаки и кошки. Именно поэтому они легко распространяются в городской среде, где достаточно зеленых насаждений.

Наибольшая активность клещей традиционно приходится на весну и начало лета, однако в теплые годы они остаются активными до осени, а иногда — даже зимой во время продолжительных оттепелей.

Чем опасен укус клеща

Не каждый клещ является переносчиком инфекций, однако определить это по внешнему виду невозможно.

Самым известным заболеванием, которое могут переносить клещи, является болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). При отсутствии своевременного лечения она может поражать суставы, нервную систему, сердце и другие органы.

Клещи также могут переносить и другие инфекции, хотя они встречаются значительно реже.

Важно помнить, что характерное покраснение в виде кольца после укуса появляется не во всех случаях. У некоторых людей первые симптомы могут напоминать обычную простуду: повышение температуры, слабость, боль в мышцах или головную боль.

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