Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

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После введения института множественного гражданства парламент предлагает сделать следующий шаг – упростить возвращение украинского гражданства для тех, кто уже был гражданином Украины, но в свое время прекратил. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15410, предусматривающий возможность возобновления в гражданстве Украины без обязательного переезда на постоянное проживание в Украину для отдельной категории лиц.

Авторы документа объясняют, что законопроект призван привести законодательство в соответствие с новой моделью множественного гражданства, введенной Законом №4502-IX, и устранить правовой пробел, оставшийся после его принятия.

Институт множественного гражданства: почему возникла потребность в новых изменениях

Принятие законопроекта №15410 напрямую связано с реформой законодательства о гражданстве. Институт множественного гражданства был введен в Украине с 16 января 2026 года. Закон №4502-IX изменил подход государства к случаям одновременной принадлежности к гражданству Украины и других государств. В частности, закон предусмотрел, что обретение гражданином Украины гражданства отдельных государств, определенных Кабинетом Министров Украины, больше не является безусловным основанием для потери украинского гражданства. Также был установлен упрощенный порядок обретения гражданства Украины гражданами таких государств.

Множественное гражданство допускается только в случаях, предусмотренных законом, в частности:

ребенок одновременно приобретает гражданство Украины и другого государства по рождению

ребенок-гражданин Украины приобретает гражданство своих усыновителей в случае усыновления иностранцами

гражданин Украины автоматически приобретает другое гражданство вследствие брака с иностранцем

гражданин Украины после 18 лет автоматически приобретает гражданство другого государства по его законам, если гражданин не получил документа, подтверждающего такое гражданство

гражданин Украины приобретает гражданство государства, граждане которого имеют право на обретение гражданства Украины в упрощенном порядке.

Список государств, гражданство которых может сочетаться с украинским, определяет Кабинет Министров Украины. Утвержден перечень из пяти стран – США, Канада, Германия, Польша, Чехия. Этот список может изменяться.

Почему возникла необходимость в изменениях

До принятия закона о множественном гражданстве украинцы, приобретавшие гражданство другого государства, фактически теряли украинское гражданство. В результате значительное количество людей, которые продолжали поддерживать связь с Украиной и проживали за границей, оказались вне правового поля украинского гражданства. После смены государственной политики ситуация изменилась.

Закон №4502-IX предусмотрел, что обретение гражданства отдельных государств больше не является основанием для потери гражданства Украины. В то же время для лиц, прекративших гражданство ранее, действующее законодательство и дальше предусматривает общую процедуру его восстановления. Именно это несоответствие и предлагается устранить.

Что именно предлагает законопроект №15410

Законопроект предусматривает несколько важных новшеств. Не нужно будет возвращаться на постоянное проживание в Украине. Сегодня статья 10 Закона «О гражданстве Украины» предусматривает, что лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство, может возобновиться в гражданстве только после возвращения в Украину на постоянное проживание.

Законопроект №15410 предлагает установить исключение. Если лицо: ранее находилось в гражданстве Украины, сейчас является гражданином государства, граждане которого могут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке, подала заявление о возобновлении, подала декларацию о признании себя гражданином Украины, она сможет быть зарегистрирована гражданином Украины независимо от того, проживает постоянно за границей или находится в Украине.

Для таких лиц будет действовать отдельная процедура

Проект также предлагает скорректировать статью 10 Закона. Из общей процедуры обновления предлагается исключить декларацию о признании себя только гражданином Украины. Для соответствующей категории лиц вводится отдельный специальный порядок, который будет урегулирован статьей 101 Закона.

Еще одно принципиальное изменение касается требований, которые сегодня применяются к лицам, приобретающим гражданство Украины. Как отмечено в пояснительной записке, для бывших граждан Украины, которые хотят возобновить гражданство, предлагается не применять требования относительно: сдачи экзамена по основам Конституции Украины, сдачи экзамена по истории Украины, подтверждения уровня владения государственным языком. Авторы документа объясняют это тем, что такие лица уже находились в гражданстве Украины и имеют устойчивую правовую и историческую связь с государством.

Кто сможет воспользоваться упрощенным порядком

Предложенные изменения не будут касаться всех бывших граждан Украины. Упрощенная процедура будет распространяться только на лиц, являющихся гражданами государств, граждане которых могут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Список таких государств будет определять Кабинет Министров Украины. При его формировании, как и сейчас, будут учитываться, в частности, членство государства в Европейском Союзе и применение санкций против России в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Почему это не значит автоматический возврат гражданства всем желающим

Несмотря на существенное упрощение процедуры, законопроект не предусматривает автоматическое восстановление гражданства. Лица, желающие воспользоваться новыми правилами, должны подать соответствующее заявление и пройти проверку на отсутствие оснований, определенных законом, которые делают невозможным приобретение или восстановление гражданства Украины.

Кроме того, законопроект не изменяет специальных правил в отношении лиц, имеющих гражданство государства-агрессора или других государств, граждане которых не могут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Для них будут продолжать действовать дополнительные требования по прекращению иностранного гражданства.

В случае принятия законопроекта бывшие граждане Украины, проживающие сегодня за границей и являющиеся гражданами определенных государств, получат возможность восстановить украинское гражданство без необходимости оформлять переезд в Украину на постоянное проживание и проходить повторные экзамены по Конституции, истории Украины и государственного языка.

Таким образом, законопроект №15410 фактически продолжает реформу, начатую после введения института множественного гражданства, и направлен на упрощение возвращения к украинскому гражданству лиц, уже имеющих устойчивую правовую связь с государством.

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