Демобилизация для контрактников, дистанционная ВВК и денежное обеспечение раненым до самого увольнения: какие изменения предлагают в ВР

Может ли военнослужащий рассчитывать на финансовую стабильность, если лечение длится более года: инициатива предлагает сохранение денежного обеспечения до момента увольнения, независимо от срока реабилитации.

Фото: Генштаб ВСУ

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С начала полномасштабной агрессии вопрос непрерывной службы в течение длительного времени стал одним из самых чувствительных для военных и их семей. Отсутствие четких механизмов возвращения к гражданской жизни — главный фактор снижения мотивации к службе.

Действующее законодательство не содержит комплексного механизма, который гарантировал бы реальное возвращение ветеранов к гражданской жизни и защищал бы их от немедленного повторного призыва. Представленный в Верховной Раде законопроект № 15404 направлен на создание правовых оснований для демобилизации и усиление социальной защиты тех, кто нуждается в длительном лечении.

Новые правила лечения военнослужащих: дистанционная ВВК, непрерывные выплаты и изменения в отпусках

Законопроект предлагает обновить порядок лечения и реабилитации военнослужащих, а также гарантии сохранения их денежного обеспечения.

В частности, военнослужащие, которые проходят лечение за границей и по состоянию здоровья не могут лично прибыть на военно-врачебную комиссию, смогут проходить ВВК дистанционно. Порядок проведения такого осмотра будет определяться Министерством обороны.

Кроме того, документ предлагает закрепить гарантию непрерывной выплаты денежного обеспечения. Если лечение или реабилитация длятся более 12 месяцев, военнослужащий и далее будет получать денежное обеспечение до дня увольнения со службы. Сейчас по истечении 12-месячного срока существует риск прекращения таких выплат.

Также законопроект уточняет порядок исчисления отпуска для лечения. Время, необходимое для проезда по территории Украины к месту лечения или обратно, не будет включаться в продолжительность отпуска. При этом может быть учтено до двух суток на дорогу в одну сторону.

Защита от повторной мобилизации: изменения в ст. 23 Закона о мобилизации

Законопроект внедряет новые категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Так, лица, уволенные со службы по контракту (по определенным основаниям), не подлежат призыву до достижения ими 25 лет. Они могут быть призваны только по собственному согласию.

Военнообязанные, которые прошли службу по контракту и были уволены, не подлежат призыву в течение всего периода действия военного положения. Это создает существенное преимущество для привлечения граждан к контрактной службе, гарантируя им право на гражданскую жизнь после выполнения контракта.

Предложенные изменения должны усилить социальные гарантии для военнослужащих и повысить привлекательность контрактной службы.

В то же время реализация отдельных положений может потребовать дополнительных организационных решений. В частности, внедрение дистанционного прохождения военно-врачебной комиссии для военнослужащих, лечащихся за границей, потребует утверждения соответствующего порядка Министерством обороны. Также в случае принятия предложенных изменений может возникнуть необходимость пересмотра подходов к комплектованию войска, если от повторной мобилизации будут освобождены новые категории военнообязанных.

Закон будет иметь приоритет над подзаконными актами

Законопроект также предусматривает необходимость приведения нормативно-правовых актов в соответствие с новыми положениями в случае его принятия.

При этом судебная практика неоднократно исходила из того, что подзаконные нормативные акты не могут сужать права, установленные законом. Именно поэтому порядок проведения дистанционных ВВК и другие процедуры, которые в дальнейшем будут определяться Кабинетом Министров Украины или Министерством обороны, должны соответствовать положениям закона и не создавать дополнительных ограничений для реализации прав военнослужащих.

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