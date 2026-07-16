ВСП уволил судью Андрея Полищука за дисциплинарный проступок

Высший совет правосудия уволил судью Мироновского районного суда Киевской области Андрея Полищука.

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Высший совет правосудия 16 июля принял решение об увольнении Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области.

Как сообщили в ВСП, судья уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение принято на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи или свидетельствующее о его несоответствии занимаемой должности.

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