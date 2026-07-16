  1. Суд инфо

ВСП уволил судью Андрея Полищука за дисциплинарный проступок

11:55, 16 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Высший совет правосудия уволил судью Мироновского районного суда Киевской области Андрея Полищука.
ВСП уволил судью Андрея Полищука за дисциплинарный проступок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 16 июля принял решение об увольнении Андрея Полищука с должности судьи Мироновского районного суда Киевской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в ВСП, судья уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение принято на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи или свидетельствующее о его несоответствии занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья увольнение Киевская область ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС

ГНС объяснила, в каких случаях капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС, даже если работы финансируются из бюджета.

Не уволили, несмотря на нарушения: ВСП отложил рассмотрение рекомендации ВККС об увольнении судьи Натальи Семеновой

Высший совет правосудия отложил рассмотрение рекомендации об увольнении судьи Натальи Семеновой.

Пенсионный фонд пытался оспорить производственный характер смерти врача от COVID-19: что решил Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, кто решает, связана ли смерть медика от COVID-19 с исполнением профессиональных обязанностей.

Женщины в ВСУ: почему добровольное вступление не дает права уволиться в любой момент

Какие правила действуют в 2026 году для увольнения женщин с военной службы.

Недоплата помощи ВПЛ является противоправной даже при условии последующей компенсации — судебная защита прав перемещенных лиц

Пенсионный фонд не может самовольно уменьшать ежемесячную помощь ВПЛ, обещая вернуть долг в следующем месяце.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]