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В Киеве мужчина просил признать жену недееспособной из-за ее психического состояния: что решил суд

10:50, 16 июля 2026
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Несмотря на психиатрическое лечение суд не нашел оснований для признания женщины недееспособной.
В Киеве мужчина просил признать жену недееспособной из-за ее психического состояния: что решил суд
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Деснянский районный суд города Киева отказал в удовлетворении заявления мужчины о признании его супруги недееспособной и назначении его ее опекуном. Суд подчеркнул, что для признания лица недееспособным недостаточно установить наличие психического расстройства. Решающее значение имеет подтверждение того, что вследствие хронического, стойкого психического расстройства человек не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. В данном деле судебно-психиатрическая экспертиза таких обстоятельств не установила.

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Обстоятельства дела

В суд обратился мужчина с заявлением о признании своей супруги недееспособной. По его словам, после смерти брата у женщины существенно ухудшилось психическое состояние.

В подтверждение своих доводов заявитель представил медицинские документы, согласно которым женщина находилась под наблюдением врача-психиатра, проходила стационарное лечение и имела ряд неврологических и психиатрических диагнозов. В частности, в документах указывались органическое поражение головного мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, тревожно-депрессивное расстройство, легкое когнитивное снижение, эпилепсия, а также эпизоды потери памяти и сумеречные состояния. В заключении врачебно-консультативной комиссии также указывалось, что из-за частых сумеречных состояний женщина нуждается в постороннем уходе.

После открытия производства по делу суд назначил женщине защитника из числа адвокатов системы бесплатной вторичной правовой помощи, а для установления ее психического состояния — судебно-психиатрическую экспертизу.

Во время судебного разбирательства заявитель поддержал свои требования. Вместе с тем адвокат женщины и представитель органа опеки и попечительства просили отказать в удовлетворении заявления.

Что установила экспертиза

Решающее значение для оценки заявленных требований имело заключение судебно-психиатрической экспертизы, проведенной Государственным учреждением «Институт судебной психиатрии Министерства здравоохранения Украины».

Согласно заключению эксперта, женщина не обнаруживает каких-либо существенных нарушений внимания, памяти или мышления. Таким образом, экспертиза не установила признаков, которые свидетельствовали бы о неспособности женщины осознавать значение своих действий и (или) руководить ими.

Позиция суда

Суд по делу № 754/18477/23 указал, что в соответствии со статьей 39 Гражданского кодекса Украины физическое лицо может быть признано недееспособным только при наличии двух обязательных критериев: хронического, стойкого психического расстройства и неспособности вследствие такого расстройства осознавать значение своих действий и (или) руководить ими.

В решении подчеркнуто, что сам по себе факт наличия психического расстройства не является достаточным основанием для признания лица недееспособным. Необходимо установить, что вследствие такого расстройства лицо утратило способность осознавать значение своих действий или руководить ими. Именно эти обстоятельства суд должен установить на основании надлежащих и допустимых доказательств, прежде всего заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Также суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой вывод о недееспособности должен основываться на совокупности доказательств, подтверждающих наличие у лица хронического, стойкого психического расстройства и его неспособность осознавать значение своих действий или руководить ими, а не только на самом факте психического заболевания.

Решение

Оценив медицинские документы, заключение судебно-психиатрической экспертизы и другие доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что они не подтверждают наличия предусмотренных статьей 39 Гражданского кодекса Украины оснований для признания женщины недееспособной.

В связи с этим Деснянский районный суд города Киева отказал в удовлетворении заявления о признании ее недееспособной. Поскольку требование о назначении заявителя опекуном является производным от требования о признании лица недееспособным, оно также не подлежало удовлетворению.

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