Украина вернула из Германии и Италии экс-нардепа и должностное лицо, которых подозревают в экономических преступлениях

В Украину экстрадировали экс-нардепа и бывшего финансового директора, которых подозревают в многомиллионных преступлениях.

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Украина добилась экстрадиции из Германии и Италии двух лиц, которые длительное время скрывались за границей от украинского правосудия. Оба уже доставлены в Украину.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва, которого обвиняют в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн.

По данным следствия, в 2017 году при его участии через брокерские компании была проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа. Следствие считает, что эти операции имели заранее определенный результат и лишь создавали видимость законного инвестиционного дохода, что позволило легализовать 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт по этому делу уже находится на рассмотрении суда.

Также из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента одного из предприятий. По словам Генерального прокурора, это лишь третья экстрадиция, согласованная итальянской стороной с 2022 года.

Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США.

В настоящее время один из экстрадированных предстанет перед судом, а в отношении другого продолжается досудебное расследование.

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