  1. В Украине

Украина вернула из Германии и Италии экс-нардепа и должностное лицо, которых подозревают в экономических преступлениях

09:56, 16 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украину экстрадировали экс-нардепа и бывшего финансового директора, которых подозревают в многомиллионных преступлениях.
Украина вернула из Германии и Италии экс-нардепа и должностное лицо, которых подозревают в экономических преступлениях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина добилась экстрадиции из Германии и Италии двух лиц, которые длительное время скрывались за границей от украинского правосудия. Оба уже доставлены в Украину.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва, которого обвиняют в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн.

По данным следствия, в 2017 году при его участии через брокерские компании была проведена 71 циклическая операция с облигациями внутреннего государственного займа. Следствие считает, что эти операции имели заранее определенный результат и лишь создавали видимость законного инвестиционного дохода, что позволило легализовать 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт по этому делу уже находится на рассмотрении суда.

Также из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента одного из предприятий. По словам Генерального прокурора, это лишь третья экстрадиция, согласованная итальянской стороной с 2022 года.

Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США.

В настоящее время один из экстрадированных предстанет перед судом, а в отношении другого продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Германия Украина Италия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Женщины в ВСУ: почему добровольное вступление не дает права уволиться в любой момент

Какие правила действуют в 2026 году для увольнения женщин с военной службы.

Недоплата помощи ВПЛ является противоправной даже при условии последующей компенсации — судебная защита прав перемещенных лиц

Пенсионный фонд не может самовольно уменьшать ежемесячную помощь ВПЛ, обещая вернуть долг в следующем месяце.

Администрация учреждений наказаний не сможет больше читать письма заключенных: Минюст расширил список запретов

Теперь ответ на жалобы осужденные смогут получить на собственную флешку, а письма в Международный уголовный суд отправляются без цензуры.

Незаконная мобилизация за одни сутки: как суды отменяют приказы о призыве

Топ-5 судебных решений июля: отмена штрафов ТЦК и восстановление прав военнообязанных.

Религиозный мотив насилия требует отдельной проверки: ЕСПЧ признал нарушение Украиной при расследовании нападения на Свидетелей Иеговы

ЕСПЧ признал, что Украина не обеспечила эффективного расследования нападения на Свидетелей Иеговы и не проверила должным образом его возможный религиозный мотив.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]