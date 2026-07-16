Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку

В рапорте он указал, что причиной такого решения стало увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

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Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров подал рапорт об увольнении. Как следует из текста рапорта, свое решение он объяснил увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

В документе Елизаров отмечает, что Федоров был инициатором стратегических реформ в сфере противовоздушной обороны страны, а его увольнение, по мнению полковника, «повлечет многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате агрессии Российской Федерации».

В качестве основания для увольнения Елизаров указал подпункт «г» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (семейные обстоятельства, определенные пунктом 3 части двенадцатой статьи 26 данного Закона).

Как сообщалось ранее, Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский проинформировал о намерении внести кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны.

Также депутаты назвали вероятных кандидатов в ряд других должностей в новом составе Кабмина.

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