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Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку

09:40, 16 липня 2026
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У рапорті він вказав, що причиною рішення стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку
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Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення.

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Як випливає з тексту рапорту, рішення він пояснив звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони України.

У документі Єлізаров зазначає, що Федоров був ініціатором стратегічних реформ у галузі протиповітряної оборони країни, а його звільнення, на думку полковника, «спричинить численні жертви та руйнування в Україні у результаті агресії Російської Федерації».

Як підставу для звільнення Єлізаров вказав підпункт «г» пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (сімейні обставини, визначені пунктом 3 частини дванадцятої статті 26 цього Закону).

Як повідомлялося раніше, Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони.

Крім того, резидент Володимир Зеленський поінформував про намір внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Також депутати назвали ймовірних кандидатів на низку інших посад у новому складі Кабміну.

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