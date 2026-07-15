Декриміналізація порнографії та захист дітей: що насправді ухвалила Верховна Рада

Чи справді в Україні легалізують порнографію та чи будуть судити за інтимні фото: проєкт 15294 пропонує не легалізацію, а декриміналізацію деякого дорослого контенту.

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Прийняття законопроєкту № 15294 викликало шквал маніпуляцій у медіа і соцмережах. Поки одні говорять про «легалізацію розпусти», проєкт пропонує довгоочікуване виправлення помилки: перехід від переслідування повнолітніх за приватний контент і реальну боротьбу з експлуатацією дітей та «порнопомстою».

Як повідомляла «Судово-юридична газета» Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15294, який вносить важливі зміни до Кримінального кодексу в частині охорони суспільної моралі.

Проєкт має на меті привести українське право у відповідність до стандартів Ланцаротської конвенції та Директиви 2011/93/ЄС. Головний фокус документа — чітке розмежування між добровільним створенням контенту повнолітніми особами та тяжкими злочинами: дитячою порнографією, примусом і насильством.

Перше, що варто зрозуміти: законопроєкт пропонує декриміналізацію, а не легалізацію порнографії.

У чому різниця?

Насамперед варто розмежовувати поняття декриміналізації та легалізації. Законопроєкт не передбачає легалізації порнографії чи створення окремого ринку з ліцензуванням і спеціальним державним регулюванням. Його метою є саме декриміналізація окремих дій, пов'язаних із порнографічним контентом, якщо вони відбуваються за добровільною участю повнолітніх осіб і не пов'язані з його поширенням серед дітей чи іншими суспільно небезпечними діяннями.

Простими словами - декриміналізація просто прибирає кримінальне покарання за ввезення, виготовлення та зберігання порнографічного контенту, якщо це відбувається за згодою повнолітніх осіб і без мети розповсюдження серед дітей.

Чому це важливо?

Чинна редакція статті 301 Кримінального кодексу України не враховує сучасних цифрових реалій і фактично не розмежовує приватний обмін інтимними матеріалами між повнолітніми особами та випадки виготовлення чи розповсюдження порнографічного контенту, які становлять суспільну небезпеку. Саме тому законопроєкт пропонує виключити з-під кримінальної відповідальності дії, що не пов'язані з експлуатацією людей, насильством, примусом або залученням неповнолітніх.

Так, стаття 301 ККУ у чинній редакції карає за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Законопроєкт пропонує переписати диспозицію та санкції цієї статті.

Чинна редакція встановлює покарання за ввезення в Україну порнографічних предметів з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, зберігання чи перевезення з тією самою метою, а також збут без згоди особи, зображеної на них. Передбачена санкція: штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), або пробаційний нагляд до 3 років, або , або обмеження волі на той самий строк..

Тепер фокус зміщується на збут або розповсюдження порнографічного характеру неповнолітній особі, або виготовлення/зберігання з метою такого збуту, а також розповсюдження без згоди особи чи примушування до участі в їх створенні.

Штраф збільшується в рази. Замість 1 000 – 4 000 НМДГ пропонується встановити від 5 000 до 10 000 НМДГ. Ба більше пробаційний нагляд, обмеження або позбавлення волі встановлюються на строк до 5 років.

Законопроєкт пропонує абсолютно нову структуру статті 301. Кримінальна відповідальність залишається та навіть посилюється за:

Збут або розповсюдження порно неповнолітнім (штраф до 170 тис. грн або тюрма до 5 років).

(штраф до 170 тис. грн або тюрма до 5 років). Збут малолітнім особам (позбавлення волі на строк від 3 до 7 років).

(позбавлення волі на строк від 3 до 7 років). Виготовлення або розповсюдження контенту без згоди особи , зображеної на ньому. Це важлива норма, яка нарешті захистить жертв від шантажу колишніми партнерами.

, зображеної на ньому. Це важлива норма, яка нарешті захистить жертв від шантажу колишніми партнерами. Примушування до участі у створенні порнографії (від 3 до 8 років тюрми).

Посилення відповідальності за дитячу порнографію

Твердження про те, що закон послаблює контроль, розбивається об нові санкції статей 301-1 та 301-2. Проєкт пропонує збільшити терміни позбавлення волі за виготовлення та збут дитячої порнографії — до 13 років (замість 12). За участь організованої групи або вчинення злочину батьками чи опікунами — до 15 років тюрми. Крім того, посилюється покарання за проведення сексуальних видовищ за участю дітей та за сутенерство щодо неповнолітніх.

Як працює стаття 301 КК України сьогодні: судова практика

За відсутності реформи стаття 301 КК України нерідко використовується для кримінального переслідування осіб, які добровільно створюють та поширюють контент для повнолітніх. Щороку в Україні відкривається близько 1 500 кримінальних проваджень за дорослий контент. Норма нерідко застосовується не лише до організаторів незаконного бізнесу, а й до звичайних громадян, які обмінюються інтимними фото чи відео за взаємною згодою.

У чинному законодавстві відсутнє загальне визначення порнографії та критерії відмежування її від продукції еротичного характеру. Це порушує принцип юридичної визначеності, оскільки обмеження прав має базуватися на чітких критеріях

Але, кількість облікованих правопорушень за ст. 301 КК України останнім часом зросла майже вдвічі: з 903 справ у 2023 році до 1522 справ станом на листопад 2025 року. Попри велику кількість розслідувань, кількість осіб, щодо яких судові рішення набрали законної сили, залишається незначною.

Алгоритм роботи правоохоронців сьогодні виглядає таким чином: поліцейський під виглядом клієнта купує доступ до приватного каналу в Telegram або акаунту на OnlyFans. Призначається судово-мистецтвознавча експертиза, яка майже завжди визнає відео «порнографічним».

У фігуранта вилучають усю техніку: смартфони, роутери, штативи та навіть інтимні іграшки. Доросла людина, яка зняла контент за власною згодою, отримує реальний або умовний строк.

Справа № 583/3375/25

Обвинувачена зареєструвалася на OnlyFans у липні 2025 року, виготовила та розповсюдила фото- та відеопродукцію.

Суд врахував щире каяття та призначив штраф у розмірі 34 000 грн та спеціальну конфіскацію її iPhone 14 Pro Max на користь держави як знаряддя злочину.

Справа № 211/1442/25

Подружжя створило Telegram-канал з платною підпискою. Суд затвердив угоду про визнання винуватості: кожному призначено по 3 роки позбавлення волі (умовно). Роутер та мобільні телефони конфісковано, а кляпи та плітки — знищено.

Cправа № 523/17924/25

Жінка отримала штраф 17 тисяч гривень за продаж інтимних фото в Telegram. Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання особі, яка продавала власні інтимні фотографії через месенджер Telegram.

За матеріалами обвинувального акту, обвинувачена у травні 2025 року зробила серію інтимних фотознімків і розмістила їх у Telegram. За 300 гривень вона продала 11 фотографій іншому користувачеві. Знімки зберігалися на її мобільному телефоні.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 301 КК України (виготовлення та збут порнографічних матеріалів) та призначив узгоджене в угоді покарання, а самеиштраф у розмірі 17 000 гривень, спеціальну конфіскацію мобільного телефону як знаряддя вчинення злочину та стягнення процесуальних витрат на експертизу у розмірі 3 565,60 грн.

Справа № 211/14663/25

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив умовне покарання обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України.

За матеріалами обвинувального акту, у листопаді 2025 року жінка, перебуваючи за місцем проживання, знімала на мобільний телефон порнографічні відео за власної участі та поширювала їх через месенджер Telegram за грошову винагороду.

Суд призначив узгоджене покарання: 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України — звільнення від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. На обвинувачену покладено обов’язки, передбачені ст. 76 КК України (періодично з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання тощо).

Також стягнуто процесуальні витрати на проведення судової експертизи у розмірі 3 565,60 грн.

Ці кейси підтверджують, що правоохоронна система витрачає колосальний адміністративний ресурс на переслідування за діяльність, яка за своєю суттю не має потерпілого, оскільки відбувається за добровільною згодою всіх учасників.

Міжнародний контекст та право ЄС

Україна не вигадує нових правил. Режим часткової декриміналізації (де карається лише дитяча порнографія, насильство та розповсюдження без згоди) діє у більшості країн ЄС, зокрема в Австрії, Данії, Франції, Німеччині та Швейцарії.

Довідка щодо відповідності проекту зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, зокрема міжнародно-правовим, таправу Європейського Союзу підтвердила, що проєкт № 15294 не суперечить Угоді про асоціацію та міжнародним зобов'язанням України. Навпаки, він краще реалізує вимоги Конвенції ООН про права дитини, захищаючи дітей від сексуальних зловживань.

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