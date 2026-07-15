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Тисячам сімей ВПО відмовлять у виплатах на дітей: як змінилися правила отримання допомоги

19:46, 15 липня 2026
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Критерії поновлення виплат враховують історію переміщення всієї сім'ї, а не окремої дитини в її складі.
Тисячам сімей ВПО відмовлять у виплатах на дітей: як змінилися правила отримання допомоги
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Сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувалися повторно після початку повномасштабного вторгнення, можуть отримати відмову у призначенні допомоги на дітей.  

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №390 від 18 березня 2026 року, поновлення виплат на проживання для дітей, які раніше отримували допомогу або втратили право на неї, можливе лише за умови одночасного виконання визначених вимог.

Зокрема, сім'я повинна або переміститися чи повторно переміститися з 1 січня 2022 року з територій бойових дій або тимчасово окупованих Росією територій, або мати житло, яке було знищене чи пошкоджене до стану, непридатного для проживання. Крім того, середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб — 10 380 гривень у 2026 році.

Постанова також визначає окремі умови для дітей залежно від їхнього віку:

  • Для дітей до 6 років, а також до 7–8 років у разі наявності особливих освітніх потреб, допомога призначається незалежно від статусу населеного пункту проживання чи форми навчання.
  • Для дітей віком від 6 до 18 років виплати призначаються лише за умови, що сім'я фактично проживає на території активних або можливих бойових дій без визначеної дати їх завершення, або дитина проживає у відносно безпечному населеному пункті та навчається за очною чи змішаною формою за місцем проживання.

Водночас у постанові наголошується, що під час ухвалення рішення враховується історія переміщення всієї сім'ї, а не окремої дитини. Тому народження дитини після 2022 року та наявність у неї довідки ВПО самі по собі не є підставою для призначення допомоги, якщо сім'я не здійснювала повторного переміщення після 24 лютого 2022 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у липні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну допомогу на проживання у раніше встановлених розмірах. Водночас окремі категорії переселенців повинні своєчасно оновити свої дані, інакше виплати можуть бути призупинені. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №709, кошти виплачуються у два етапи — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Фактична дата зарахування залежить від роботи банку та Державної казначейської служби.

Розмір допомоги не змінився: дорослі отримують 2 000 грн на місяць, діти та особи з інвалідністю — 3 000 грн. Виплати призначаються вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

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