Платіжки та тарифи стануть доступними для людей з інвалідністю: Кабмін зобов’язав постачальників використовувати шрифт Брайля та жестову мову

Особи з інвалідністю зможуть отримувати універсальні електронні комунікаційні послуги на умовах рівноцінного доступу, а спеціальне обладнання для цього забезпечуватиметься за рахунок державних коштів.

Фото: Associated Press

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Кабінет Міністрів України 8 липня 2026 року ухвалив постанову № 895 «Про затвердження Порядку сприяння отриманню універсальних електронних комунікаційних послуг споживачами, які є особами з інвалідністю, та здійснення заходів із сприяння забезпеченню їх відповідним термінальним обладнанням і спеціальними засобами, що покращують рівноцінний доступ, включаючи у разі потреби розпізнавання та синтез мови, що здійснюються за рахунок державних коштів».

Документ розроблено на виконання Закону України «Про електронні комунікації» з урахуванням вимог Європейського кодексу електронних комунікацій.

Доступ до електронних комунікацій сьогодні є необхідною умовою користування державними цифровими сервісами, дистанційною освітою, медичними послугами та іншими важливими інструментами цифрової взаємодії. Саме тому питання забезпечення рівного доступу до таких послуг набуває дедалі більшого значення.

Що змінює новий Порядок

Новий Порядок комплексно визначає особливості отримання універсальних електронних комунікаційних послуг особами з інвалідністю.

Документ встановлює обов'язки постачальників щодо забезпечення доступності своїх сервісів, а також визначає механізм сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю відповідним термінальним обладнанням та спеціальними засобами за рахунок державних коштів.

Постачальники повинні забезпечити доступність послуг

Постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати рівноцінний доступ до своїх сервісів, створювати доступні вебсайти, мобільні застосунки, служби підтримки та центри обслуговування. Крім того, вебресурси мають відповідати вимогам державного стандарту доступності для осіб із різними видами порушень.

Крім того, Порядок встановлює, що у разі обмеженої технічної можливості забезпечення доступу до електронної комунікаційної мережі у фіксованому місці під час укладення договорів та надання універсальних електронних комунікаційних послуг пріоритетність надається споживачам, які є особами з інвалідністю.

Інформація має надаватися у доступних форматах

Документ передбачає, що інформація про послуги, тарифи та умови договорів повинна бути зрозумілою і доступною для споживачів із різними видами інвалідності.

Для цього можуть використовуватися спрощена мова, формат легкого читання, субтитри, українська жестова мова, шрифт Брайля, а також інші доступні текстові формати.

Також урегульовано порядок надання рахунків та іншої інформації особам із порушеннями зору.

Спеціальне обладнання та допоміжні засоби забезпечуватимуться за рахунок державних коштів

Постанова передбачає здійснення заходів із сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю відповідним термінальним обладнанням і спеціальними засобами, що покращують рівноцінний доступ до універсальних електронних комунікаційних послуг. Таке забезпечення, а також компенсація за самостійно придбані засоби здійснюватимуться відповідно до законодавства за рахунок державних коштів.

Окрему увагу приділено вимогам до термінального обладнання для осіб з порушеннями зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату та когнітивними порушеннями.

Залежно від потреб користувача можуть застосовуватися спеціалізоване програмне забезпечення, функції голосового керування, відеозв’язок із використанням жестової мови, технології розпізнавання та синтезу мовлення та інші засоби, що забезпечують рівноцінний доступ до електронних комунікацій.

Визначено вимоги до термінального обладнання

Окремий розділ Порядку присвячено вимогам до обладнання, яке забезпечуватиме доступ до універсальних електронних комунікаційних послуг.

Залежно від виду порушення воно повинно підтримувати, зокрема, програми зчитування з екрана, збільшення зображення, відеозв'язок із використанням української жестової мови, голосове керування, а також технології синтезу й розпізнавання мовлення.

Отже, Постанова Кабінету Міністрів України № 895 комплексно врегульовує порядок забезпечення осіб з інвалідністю універсальними електронними комунікаційними послугами. Документ встановлює нові вимоги до доступності цифрових сервісів, способів інформування споживачів, забезпечення спеціальним обладнанням та його функціональних характеристик.

Постанова набирає чинності через два роки з дня її офіційного опублікування, що дає постачальникам електронних комунікаційних послуг час для підготовки до виконання нових вимог.

Нагадаємо також, що «Судово-юридична газета» раніше вже повідомляла про запуск Мінцифрою нового етапу цифровізації державних сервісів за допомогою ШІ-асистентів у ЦНАПах.

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