Верховний Суд пояснив, чи може мешканець забрати горище багатоквартирного будинку під свою квартиру

Верховний Суд пояснив, чи можна «приєднати» горище будинку до своєї квартири.

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Верховний Суд підтвердив: мешканець багатоквартирного будинку не може самостійно збільшити площу своєї квартири за рахунок горища, якщо воно є спільним майном усіх співвласників будинку.

Позов про скасування такої державної реєстрації є належним способом захисту, якщо право власності на квартиру як самостійний об’єкт не оспорюється.

Деталі справи

ОСББ звернулося до суду після того, як одна із власниць квартири майже вдвічі збільшила її площу, приєднавши частину горища.

На обґрунтування заявлених вимог позивач (ОСББ) посилався на те, що на баланс об’єднання було передано допоміжні приміщення горища будинку. Одна з мешканок будинку, яка володіла квартирою, без згоди інших співвласників збільшила площу свого помешкання майже у два рази за рахунок приєднання площі горища.

ОСББ вважало таку реєстрацію незаконною, адже горище є спільною власністю всіх співвласників будинку.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, частково задовольнив позов, оскільки частина належної мешканці будинку на праві власності квартири, площею 109,0 кв. м, зареєстрована оспорюваним рішенням державного реєстратора за відповідачем без правовстановлюючих документів, за рахунок допоміжних приміщень горища, які є спільною сумісною власністю мешканців зазначеного будинку.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначив, що відповідно до ст. 382 ЦК України та тлумачення Конституційним Судом України п. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир незалежно від підстав набуття права власності є співвласниками допоміжних приміщень будинку (горищ, підвалів тощо). Підтвердження права власності на такі приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення ОСББ.

Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку є обмежено оборотоздатними, вони не можуть бути окремо відчужені або сформовані як окремий об’єкт нерухомості у приватну власність. Принцип спільності здійснення права власності вимагає, щоб будь-яка дія щодо переобладнання чи реконструкції допоміжних приміщень була погоджена з усіма співвласниками. Крім того, спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і вони не мають права на виділення його частки в натурі.

ВС підкреслив, що скасування рішення державного реєстратора та запису про право власності є належним способом захисту прав співвласників у таких спорах. Оскільки відповідач не надала доказів законності набуття прав на горище та згоди інших мешканців на збільшення площі її помешкання, суди дійшли правильних висновків про неправомірність реєстрації.

Постанова Верховного Суду від 10 червня 2026 року у справі № 761/38626/23 (провадження № 61-10602св25).

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