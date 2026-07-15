Червона позначка в «Армія+»: чому може з'явитися статус про відсутність на службі

Така позначка означає, що до системи надійшла інформація від уповноважених органів про факт самовільного залишення військової частини.

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У застосунку «Армія+» пояснили значення червоної позначки «Зафіксовано відсутність на службі», яка може з’явитися в розділі «Армія ID».

Як пояснюють в Івано-Франківському ТЦК, такий статус означає, що до системи надійшла інформація від уповноважених органів про факт самовільного залишення військової частини.

Водночас у «Армія+» зазначили, що наразі триває синхронізація та оновлення даних. Через це в окремих випадках статус може відображатися із затримкою або бути неактуальним.

Користувачам рекомендують оновити застосунок до версії 3.2.2 або новішої, вийти зі свого облікового запису та увійти знову, а також зачекати близько 15 хвилин, поки система завершить синхронізацію даних.

Якщо після цього позначка не зникне, військовослужбовцям, які продовжують проходити службу, радять звернутися до свого безпосереднього командира. Тим, хто перебуває у статусі СЗЧ, необхідно звернутися до Військової служби правопорядку.

У разі якщо після всіх перевірок інформація в застосунку все ще не відповідає дійсності, у «Армія+» рекомендують звернутися до служби підтримки застосунку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Вінниччині суд визнав винним військовослужбовця у повторному самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану та умисному невиконанні судового рішення. Чоловікові призначили покарання — 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Після відкриття кримінального провадження чоловік повідомив про намір продовжити військову службу в іншій військовій частині. У грудні 2025 року Тиврівський районний суд звільнив його від кримінальної відповідальності за попереднім епізодом, зобов'язавши не пізніше ніж через 72 години після набрання ухвалою законної сили прибути до визначеної військової частини для продовження служби.

Однак, як встановив суд, військовослужбовець цього не зробив. Після набрання ухвалою законної сили він повторно не прибув до місця служби без поважних причин та перебував поза військовою частиною до 4 травня 2026 року, коли його виявили правоохоронці.