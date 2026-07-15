ВККС встановила результати спецперевірки 69 кандидатів на посади суддів у місцевих адмінсудах

За результатами спеціальної перевірки Комісією не отримано інформації, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду стосовно 47 осіб.

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В засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлено результати спеціальної перевірки 69 кандидатів на посади суддів у місцевих адміністративних судах у межах добору, оголошеного Комісією 11 грудня 2024 року.

За результатами спеціальної перевірки 14 липня Комісією не отримано інформації, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду стосовно:

Антонюк Вікторії Володимирівни;

Бевзи Миколи Олександровича;

Білика Сергія Олександровича;

Волкової Анни Миколаївни;

Гаврилюк Ірини Сергіївни;

Галушко Ольги Ігорівни;

Гамор Наталії Вікторівни;

Глазкової Анастасії Олегівни;

Гончарука Анатолія Миколайовича;

Гусарової Анастасії Володимирівни;

Жукової Валерії Ігорівни;

Каблака Тараса Петровича;

Карплюк Альони Ігорівни;

Кикіш Софії-Марії Русланівни;

Ковчі Аттіли Ласловича;

Козакевича Олексія Сергійовича;

Колеснік Марини Петрівни;

Кормича Бориса Анатолійовича;

Кулави Марини Ігорівни;

Ловецкої Тетяни Василівни;

Мурадли Айтадж Ідріс кизи;

Овчаренка Михайла Борисовича;

Озерського Едуарда Едуардовича;

Пашковського Сергія Мироновича;

Петриченко Юлії Павлівни;

Пидоненка Дениса Анатолійовича;

Прос Юлії Валеріївни;

Ращенка Євгена Миколайовича;

Розлуцького Андрія Миколайовича;

Романської Олесі Сергіївни;

Садового Ростислава Миколайовича;

Свириди Наталії Павлівни;

Серьогіна Святослава Васильовича;

Тарасенка Віталія Ігоровича;

Тюфтія Юрія Вячеславовича;

Усенок Юлії Олегівни;

Філоненка Олексія Віталійовича;

Фоменка Ігоря Івановича;

Ходоровської Маріни Олегівни;

Хомутовської Олександри Олександрівни;

Черниша Євгенія Миколайовича;

Чудака Віталія Миколайовича;

Шульги Лесі Михайлівни;

Шунькіної Наталі Олександрівни;

Якубовича Юрія Петровича;

Якути Ігоря Олександровича;

Якушева Романа Сергійовича.

Врахувати під час співбесід з переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів інформацію, отриману за результатами спеціальної перевірки, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду стосовно:

Авдошина Микити Сергійовича;

Василевської Антоніни Станіславівни;

Данькової Євгенії Миколаївни;

Дворянин Ірини Юріївни;

Довгополова Артема Олександровича;

Заболотної Галини Ігорівни;

Капацин Катерини Сергіївни;

Кириллова Микити Сергійовича;

Коломацької Олени Сергіївни;

Кувшинова Олексія Дмитровича;

Кучми Діани Миколаївни;

Лаврової Вікторії Володимирівни;

Леонтіюк Ілони Іванівни;

Москаля Ігоря Олександровича;

Омельченка Андрія Володимировича;

Перевертака Володимира Валентиновича;

Садовського Маркіяна Васильовича;

Скляр Людмили Ярославівни;

Смокіна Павла Олександровича;

Стусенко Юлії Анатоліївни;

Швець Наталії Алексанівни.

Визнати таким, що не відповідає вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду та припинити участь у доборі Берзіня Сергія Людвиговича.

ВККС нагадала, що 1 квітня 2026 року Комісія затвердила загальні результати кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого адміністративного суду складеного кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до інших місцевих судів. 263 кандидати на посаду судді місцевого адміністративного суду, які отримали прохідний бал кваліфікаційного іспиту були допущені до спеціальної перевірки.

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